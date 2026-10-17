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▲朴寶劍拍到自己代言的廣告，上面印有搞笑諧音梗標語。（圖／朴寶劍IG@bogummy）

韓國男神朴寶劍近日來台替服飾品牌站台，他除了現身在台北101舉辦的官方活動外，私下也在台北街頭晨跑打卡，只見朴寶劍IG分享跑步時的照片，他看到公車上印有自己廣告，還不忘停下來錄影，上頭的標語寫道「你的保健，交給寶劍」，使用台灣人最愛的諧音梗，還被朴寶劍本人拍到，讓粉絲全笑翻，貼文吸引28萬人按讚。朴寶劍昨（16）日現身在台北101舉辦活動，現場被粉絲塞爆，大家都想一睹男神本尊。而熱愛跑步的朴寶劍，這次來台同樣不忘抽空在街頭慢跑，只見他拍下街景還有眺望101的照片，看起來很享受這悠閒時光。更好笑的是，朴寶劍還在慢跑途中意外捕捉到關於自己的諧音梗，他之前代言保健食品，該品牌在公車外貼廣告，標語寫道「你的保健，交給寶劍」，幽默台詞讓台灣人笑翻，朴寶劍這篇在台灣打卡的貼文也吸引28萬人按讚。另外，朴寶劍為了推廣品牌的羽絨外套，即便台灣昨日高溫30度，他還是穿著羽絨外套亮相，甚至在活動結束前主動提出想沿路替大家簽名，自己累到流汗也不忘溫柔叮嚀：「請大家不要暴動，這樣我才能幫更多人簽名！」讓粉絲都稱讚他超級敬業，再度被朴寶劍暖到了。