台北101董事長賈永婕日前赴立法院財政委員會備詢時，因披著一件Dior白色外套，遭民進黨立委賴惠員要求「下一次請穿得跟我們一樣純樸」，意外掀起穿搭爭議，所幸隨著賴惠員公開道歉，風波也告一段落。沒想到賈永婕昨（16）日就在台北101開心追星韓國男神朴寶劍，還曬出兩人合照，興奮直呼：「此時此刻好幸福喔！好療癒喔！我還有什麼好抱怨的！」網友見狀也不忘拿先前的爭議開玩笑，故意留言虧她：「妳今天打扮好純樸喔！」穿著「阿嬤紫」高端品牌外套的賈永婕也幽默回嗆：「誰要淳（純）樸啦。」讓留言區笑成一片。
賈永婕101追星朴寶劍 穿搭曝光「拒絕純樸」
朴寶劍昨天現身台北101出席戶外品牌活動，身為101董事長的賈永婕當然也沒錯過近距離追星的機會，她穿著紫色運動外套、牛仔褲，站在一身灰色羽絨外套的朴寶劍身旁，兩人不僅開心合照，還一起拿著手燈研究，賈永婕全程笑容滿面，事後更忍不住在臉書分享喜悅，還特別標註品牌名稱，心情好到藏不住。
有趣的是，賈永婕這回的運動風穿搭，反而成了網友開玩笑的題材，有人故意留言：「妳今天打扮好純樸喔！」她立刻笑回：「哈哈哈哈是運動風，誰要淳（純）樸啦。」也有人虧她：「當然不用再辯，因為時間要省下來跟帥哥拍照。」另一名網友則表示：「妳今天太樸素了！羨慕嫉妒中。」還有人看著她與朴寶劍的合照，忍不住喊話：「看在妳這麼棒的份上～我的寶劍就借妳一下～」整個留言區都是連前幾天的穿搭爭議玩笑話。
賈永婕穿搭純樸事件始末 穿Dior外套被賴惠員嗆
賈永婕14日前往立法院財政委員會備詢時，因將Dior白色外套披在肩上，遭召委賴惠員當場要求：「下一次請穿得跟我們一樣純樸。」當她試圖解釋時，對方又反問：「要繼續再辯嗎？」引發外界批評，賴惠員還被挖出係上超過3.5萬元的HERMÈS（愛馬仕）皮帶，一點都不純樸，沒資格說別人。
賈永婕事後才透露，當天出門前老公就曾叫她把外套穿好，偏偏自己一被要求就會產生叛逆心理，加上正值更年期，身體忽冷忽熱，才會選擇把外套披在肩上，還搞笑抱怨：「穿太熱，脫太冷！煩都煩死了啦！千錯萬錯都是我老公的錯！」
隨著爭議延燒，賴惠員16日已公開鞠躬道歉，賈永婕也表示收到對方的歉意，希望事情到此為止，並幽默自嘲：「至於我那受傷的五臟六腑，也會慢慢癒合的。」沒想到同一天就有朴寶劍現身101，讓她開心直呼幸福又療癒，「好療癒喔！我還有什麼好抱怨的」。
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朴寶劍昨天現身台北101出席戶外品牌活動，身為101董事長的賈永婕當然也沒錯過近距離追星的機會，她穿著紫色運動外套、牛仔褲，站在一身灰色羽絨外套的朴寶劍身旁，兩人不僅開心合照，還一起拿著手燈研究，賈永婕全程笑容滿面，事後更忍不住在臉書分享喜悅，還特別標註品牌名稱，心情好到藏不住。
有趣的是，賈永婕這回的運動風穿搭，反而成了網友開玩笑的題材，有人故意留言：「妳今天打扮好純樸喔！」她立刻笑回：「哈哈哈哈是運動風，誰要淳（純）樸啦。」也有人虧她：「當然不用再辯，因為時間要省下來跟帥哥拍照。」另一名網友則表示：「妳今天太樸素了！羨慕嫉妒中。」還有人看著她與朴寶劍的合照，忍不住喊話：「看在妳這麼棒的份上～我的寶劍就借妳一下～」整個留言區都是連前幾天的穿搭爭議玩笑話。
賈永婕穿搭純樸事件始末 穿Dior外套被賴惠員嗆
賈永婕14日前往立法院財政委員會備詢時，因將Dior白色外套披在肩上，遭召委賴惠員當場要求：「下一次請穿得跟我們一樣純樸。」當她試圖解釋時，對方又反問：「要繼續再辯嗎？」引發外界批評，賴惠員還被挖出係上超過3.5萬元的HERMÈS（愛馬仕）皮帶，一點都不純樸，沒資格說別人。
賈永婕事後才透露，當天出門前老公就曾叫她把外套穿好，偏偏自己一被要求就會產生叛逆心理，加上正值更年期，身體忽冷忽熱，才會選擇把外套披在肩上，還搞笑抱怨：「穿太熱，脫太冷！煩都煩死了啦！千錯萬錯都是我老公的錯！」
隨著爭議延燒，賴惠員16日已公開鞠躬道歉，賈永婕也表示收到對方的歉意，希望事情到此為止，並幽默自嘲：「至於我那受傷的五臟六腑，也會慢慢癒合的。」沒想到同一天就有朴寶劍現身101，讓她開心直呼幸福又療癒，「好療癒喔！我還有什麼好抱怨的」。