「CARDPASS TAIWAN 2026」卡牌文化展今（17）日在台北世貿一館C區登場，一連兩天集結超過150個攤位，吸引卡牌收藏玩家與動漫迷到場參觀。《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪現場，展場內可見非常多卡牌玩家、Coser，還有各式收藏卡牌，除了寶可夢、運動球員卡，還有《航海王》聯名收藏卡等特殊商品。其中，日本棒球巨星大谷翔平的親筆簽名球員卡也在現場亮相，搭配 Coser 角色扮演、舞台活動，讓卡牌展不只是買賣卡片，更成為動漫與收藏愛好者的交流場合。
CARDPASS 卡牌展首日登場！寶可夢、航海王稀有卡亮相
「CARDPASS TAIWAN 2026」現場除了各式集換式卡牌，也能看到經過專業鑑定、封裝保存的珍稀收藏卡。《NOWNEWS今日新聞》記者現場觀察，展區內擺放多款特殊卡牌，其中包括《航海王》與洛杉磯道奇隊合作推出的「Monkey D. Luffy」魯夫聯名卡，卡片上不只有魯夫圖案，還結合道奇隊標誌與棒球元素。
寶可夢收藏卡同樣是展覽亮點，現場可見多張韓文版伊布系列卡牌，包括葉伊布、火伊布、水伊布等不同進化型態，卡片均以鑑定盒封裝展示。對收藏玩家來說，卡牌除了遊戲用途，角色人氣、發行版本、保存狀況及鑑定分數，也都是影響收藏價值的重要因素。
大谷翔平親筆簽名卡現身！特殊紀念球員卡吸睛
運動球員卡也是這次 CARDPASS 的一大看點。現場展示日本棒球巨星大谷翔平的親筆簽名球員卡，卡面採用他效力洛杉磯天使隊時期的投球照片，右上角印有「49/49」限量編號，並附有藍色簽名。
這張卡片記錄大谷翔平2018年4月1日在美國職棒大聯盟投手初登板、拿下生涯首勝的紀念時刻，對棒球迷而言別具收藏意義，此次展出，讓民眾有機會近距離欣賞平常較少接觸的高端運動收藏卡。
派翠克登台參與卡牌拍賣活動、Coser齊聚嗨翻卡牌展
除了稀有卡牌展示，現場也聚集大批 Cosplayer，扮成各式動漫、遊戲角色與民眾交流，其中還有人化身《遊戲王》主角武藤遊戲，重現招牌三色尖刺髮型、藍色服裝及手臂上的決鬥盤，讓展場充滿濃厚動漫氛圍。
主舞台同樣活動不間斷，藝人派翠克於10月17日登場，參與卡牌分享及拍賣活動，現場還安排「卡卡抽」等卡牌互動體驗，以及各式抽獎活動，邀請民眾一起參與。
🟡 CARDPASS TAIWAN 2026 卡牌文化展活動資訊
📌 日期：2026年10月17日（六）至10月18日（日）
📌 時間：10:00至18:00（17:30停止售票及入場）
📌 地點：台北世界貿易中心展覽一館C區（台北市信義區信義路五段5號）
📌 單日票250元、雙日票450元（特殊競賽及體驗活動另計）
📌 購票方式：Accupass購票、KKday等平台
📌 交通方式：捷運淡水信義線「台北101／世貿站」步行可達
📌 活動官網：CARDPASS TAIWAN官方網站
📌 注意事項：10月18日戰鬥陀螺正式賽選手須由7號門報到，一般觀眾依現場指示入場。
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「CARDPASS TAIWAN 2026」現場除了各式集換式卡牌，也能看到經過專業鑑定、封裝保存的珍稀收藏卡。《NOWNEWS今日新聞》記者現場觀察，展區內擺放多款特殊卡牌，其中包括《航海王》與洛杉磯道奇隊合作推出的「Monkey D. Luffy」魯夫聯名卡，卡片上不只有魯夫圖案，還結合道奇隊標誌與棒球元素。
運動球員卡也是這次 CARDPASS 的一大看點。現場展示日本棒球巨星大谷翔平的親筆簽名球員卡，卡面採用他效力洛杉磯天使隊時期的投球照片，右上角印有「49/49」限量編號，並附有藍色簽名。
這張卡片記錄大谷翔平2018年4月1日在美國職棒大聯盟投手初登板、拿下生涯首勝的紀念時刻，對棒球迷而言別具收藏意義，此次展出，讓民眾有機會近距離欣賞平常較少接觸的高端運動收藏卡。
除了稀有卡牌展示，現場也聚集大批 Cosplayer，扮成各式動漫、遊戲角色與民眾交流，其中還有人化身《遊戲王》主角武藤遊戲，重現招牌三色尖刺髮型、藍色服裝及手臂上的決鬥盤，讓展場充滿濃厚動漫氛圍。
📌 日期：2026年10月17日（六）至10月18日（日）
📌 時間：10:00至18:00（17:30停止售票及入場）
📌 地點：台北世界貿易中心展覽一館C區（台北市信義區信義路五段5號）
📌 單日票250元、雙日票450元（特殊競賽及體驗活動另計）
📌 購票方式：Accupass購票、KKday等平台
📌 交通方式：捷運淡水信義線「台北101／世貿站」步行可達
📌 活動官網：CARDPASS TAIWAN官方網站
📌 注意事項：10月18日戰鬥陀螺正式賽選手須由7號門報到，一般觀眾依現場指示入場。