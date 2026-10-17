陸劇《美人余》近期在小紅書上討論度爆棚，有人說劇情宛如《寄生上流》Pro版，劇中李一桐飾演的「余夢」，在結婚第5年時發現老公狄立人（喬振宇 飾）出軌，小三文曉曉（易夢玲 飾）不僅主動找上門，邀請李一桐到她家參觀，還在李一桐找證據時，拿出一盒保險套說，「在這能給他穿的，只有這個，他從來不過夜。」超狂台詞讓觀眾不敢相信自己的耳朵。
李一桐抓姦 超狂小三拿保險套挑釁
李一桐在《美人余》中飾演家境優渥的富二代余夢，結婚第5年發現老公出軌，對象是公司財務部的員工「文曉曉」，也是結婚週年時，老公帶她去體驗直升機的教學教練，李一桐對比老公晨跑數據、出差照片，確定老公的外遇行為，此時文曉曉主動發了朋友圈，釣李一桐上鉤。
李一桐和文曉曉正面對決時，問她難道不怕男友的老婆發現？文曉曉說，「其實我一直在等她來找我，今天，她來了。」文曉曉帶李一桐回家，要她隨便參觀，有些東西是她老公買的。
李一桐看衣櫥沒有一件是名牌，文曉曉說，曾經也迷戀過名牌，但覺得沒意思，李一桐馬上看出她是職業小三，專釣有權有勢的已婚男人，李一桐想在她家找到老公的東西，拿來當成出軌證據，文曉曉拉開一個小抽屜，裡面是一盒保險套，大膽說，「在這能給他穿的，只有這個，他從來不過夜。」超狂對答讓網友看到頭皮發麻。
李一桐也不是省油的燈，完全沒被激到變成瘋婆娘，而是嗤之以鼻地回，「這破東西都戴上了，過不過夜重要嗎。」
「文曉曉」易夢玲人間清醒 找李一桐討利益
文曉曉把自己的底牌全掀開，只是希望李一桐能給她一張錄取通知，此時狄立人打電話來，文曉曉按擴音，讓李一桐聽到自己老公是怎麼勾搭外面的女人，李一桐也好奇問她，「既然妳這麼拿捏得住他，怎麼不跟他要錄取通知？」文曉曉說，「你老公一直在給我畫餅，但承諾這種東西，不就是上嘴唇碰下嘴唇，能不能兌現，誰知道呢。」堪稱是人間清醒小三。
而李一桐也被誇獎演技在線，在小三面前故作鎮定，表現優雅，上了車後才釋放情緒，回想起和老公初次相遇的浪漫情景，和如今的謊言，讓她又痛又氣，哭到妝都花了。
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李一桐在《美人余》中飾演家境優渥的富二代余夢，結婚第5年發現老公出軌，對象是公司財務部的員工「文曉曉」，也是結婚週年時，老公帶她去體驗直升機的教學教練，李一桐對比老公晨跑數據、出差照片，確定老公的外遇行為，此時文曉曉主動發了朋友圈，釣李一桐上鉤。
李一桐和文曉曉正面對決時，問她難道不怕男友的老婆發現？文曉曉說，「其實我一直在等她來找我，今天，她來了。」文曉曉帶李一桐回家，要她隨便參觀，有些東西是她老公買的。
李一桐看衣櫥沒有一件是名牌，文曉曉說，曾經也迷戀過名牌，但覺得沒意思，李一桐馬上看出她是職業小三，專釣有權有勢的已婚男人，李一桐想在她家找到老公的東西，拿來當成出軌證據，文曉曉拉開一個小抽屜，裡面是一盒保險套，大膽說，「在這能給他穿的，只有這個，他從來不過夜。」超狂對答讓網友看到頭皮發麻。
李一桐也不是省油的燈，完全沒被激到變成瘋婆娘，而是嗤之以鼻地回，「這破東西都戴上了，過不過夜重要嗎。」
文曉曉把自己的底牌全掀開，只是希望李一桐能給她一張錄取通知，此時狄立人打電話來，文曉曉按擴音，讓李一桐聽到自己老公是怎麼勾搭外面的女人，李一桐也好奇問她，「既然妳這麼拿捏得住他，怎麼不跟他要錄取通知？」文曉曉說，「你老公一直在給我畫餅，但承諾這種東西，不就是上嘴唇碰下嘴唇，能不能兌現，誰知道呢。」堪稱是人間清醒小三。
而李一桐也被誇獎演技在線，在小三面前故作鎮定，表現優雅，上了車後才釋放情緒，回想起和老公初次相遇的浪漫情景，和如今的謊言，讓她又痛又氣，哭到妝都花了。