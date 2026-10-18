由田曦薇、閆桉主演的《嫁金釵》上架後登上Netflix熱播榜冠軍，在優酷平台熱度突破9000，再次引發網友追劇熱潮。田曦薇在劇中飾演真假千金「魏嬈」與閆桉飾演的公府世子「陸濯」展開一段先婚後愛的故事，其中兩人一段激情「喉結蝴蝶吻」更衝上微博熱搜；不過，大家對男主角閆桉或許有些陌生，韓國男團PENTAGON出身的他，曾因腦中長了良性腫瘤剃髮動手術，所幸術後順利恢復健康並重返演藝圈。
《嫁金釵》男主角閆桉是誰？曾是韓團PENTAGON成員
田曦薇因《逐玉》爆紅，新戲《嫁金釵》播出後話題不斷，但大家對於男主角閆桉或許有些陌生。出道10年首次擔綱男主角的他，曾是韓國Cube娛樂旗下男團PENTAGON的「門面」擔當，不過卻接連因健康問題停工，2023年公司宣布閆桉不續約、結束專屬合約，他才正式結束團體活動，返回中國發展，並憑藉《大夢歸離》及《月鱗綺紀》等古裝劇逐漸站穩腳步。
閆桉證實腦瘤剃髮動刀 出道10年首演男主角
去年，閆桉在直播中無預警透露自己將接受腦瘤手術，暫時無法拍戲，消息一出震驚演藝圈。閆桉坦言前幾年就已查出腦部長了顆良性腫瘤，本來早該開刀處理，但拍完古裝劇《月鱗綺紀》後，還有其他必須要完成的工作，所以一直拖延；但隨著腫瘤有突然變大的趨勢，閆桉決定剃髮接受手術，所幸術後恢復良好。
田曦薇、閆桉劇中「先婚後愛」激吻橋段衝熱搜
《嫁金釵》改編自晉江作家「笑佳人」的同名小說，故事講述承安伯府真千金幼時意外流落市井淪為夜香婦「阿醜」（田曦薇飾），冒名頂替伯府千金身份的假千金君黛（田曦薇飾），嫁給昏迷的英國公世子陸濯（閆桉飾），阿醜隨後在侯府查明身世逆襲，沒想到新婚當晚陸濯奇蹟般甦醒，兩人從最初的互相試探、防備，最終真心相愛，更攜手查出當年真相。
不僅「先婚後愛」題材引發觀眾興趣，田曦薇也在戲裡「一人分飾兩角」成功演活惡女。她與閆桉一段「喉結蝴蝶吻」更衝上微博熱搜，田曦薇用毛筆在閆桉的喉結上畫出蝴蝶後親吻，超曖昧設計直接引爆網友話題。
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田曦薇因《逐玉》爆紅，新戲《嫁金釵》播出後話題不斷，但大家對於男主角閆桉或許有些陌生。出道10年首次擔綱男主角的他，曾是韓國Cube娛樂旗下男團PENTAGON的「門面」擔當，不過卻接連因健康問題停工，2023年公司宣布閆桉不續約、結束專屬合約，他才正式結束團體活動，返回中國發展，並憑藉《大夢歸離》及《月鱗綺紀》等古裝劇逐漸站穩腳步。
閆桉證實腦瘤剃髮動刀 出道10年首演男主角
去年，閆桉在直播中無預警透露自己將接受腦瘤手術，暫時無法拍戲，消息一出震驚演藝圈。閆桉坦言前幾年就已查出腦部長了顆良性腫瘤，本來早該開刀處理，但拍完古裝劇《月鱗綺紀》後，還有其他必須要完成的工作，所以一直拖延；但隨著腫瘤有突然變大的趨勢，閆桉決定剃髮接受手術，所幸術後恢復良好。
《嫁金釵》改編自晉江作家「笑佳人」的同名小說，故事講述承安伯府真千金幼時意外流落市井淪為夜香婦「阿醜」（田曦薇飾），冒名頂替伯府千金身份的假千金君黛（田曦薇飾），嫁給昏迷的英國公世子陸濯（閆桉飾），阿醜隨後在侯府查明身世逆襲，沒想到新婚當晚陸濯奇蹟般甦醒，兩人從最初的互相試探、防備，最終真心相愛，更攜手查出當年真相。
不僅「先婚後愛」題材引發觀眾興趣，田曦薇也在戲裡「一人分飾兩角」成功演活惡女。她與閆桉一段「喉結蝴蝶吻」更衝上微博熱搜，田曦薇用毛筆在閆桉的喉結上畫出蝴蝶後親吻，超曖昧設計直接引爆網友話題。