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▲田曦薇分飾真假千金，一個懂得算計他人、一個囂張跋扈，各有特色。（圖／翻攝自微博＠嫁金釵官微）

▲閆桉是《嫁金釵》男主角，將和田曦薇組成CP。（圖／翻攝自微博＠嫁金釵官微）

由田曦薇、閆桉主演的古裝劇《嫁金釵》昨（12）日正式宣布定檔，將在10月16日於優酷、Netflix同步開播。田曦薇在劇中一人分飾兩角，且都是「惡女」人設，一個是囂張跋扈的假千金「君黛」，一個是頂替出嫁的夜香婦「魏嬈」，兩人命格迥異卻偏偏有著同一張臉，田曦薇該如何靠著表情、語氣演繹出不同角色氛圍，令人期待。《嫁金釵》改編自晉江作家「笑佳人」的同名小說，劇情講述真假千金兩度交換人生發生的故事。真千金「魏嬈」（田曦薇 飾）從小就流落在外，以「阿丑」的身分長大，成為女奴「夜香婦｣。而假千金「君黛」（田曦薇 飾）則從小在承安伯府養尊處優的長大，因不願嫁給病重的世子陸濯（閆桉 飾）守活寡，逼迫與自己容貌完全相同的阿丑代嫁陸府。怎料新婚當晚，陸濯奇蹟甦醒，看著一旁行為舉止充滿疑點的「新婚妻子」，陸濯對她充滿戒備，兩人也在這步步為營的算計下，靠著智慧與過人膽識步步幫助陸家走出危機，化險為夷，最終他們成為攜手守護國家的愛侶。而不論是君黛還是阿丑，其實都是清醒且心思深沉的女主角，田曦薇要演活兩種截然不同的「惡女」，難度頗高，這也是她第一次挑戰這種角色。從Netflix釋出的預告可以看到，田曦薇眼神能一秒從無辜切換到冰冷，展現出驚人演技，讓觀眾相當期待正片的呈現，首播日定檔在10月16日，優酷與Netflix將同步開播。至於男主角閆桉，他過去曾是韓團PENTAGON的一員，2023年宣布不與Cube續約，回歸中國工作。目前已轉型當演員，拍過陸劇《大夢歸離》、《月鱗綺紀》，雖然外型帥氣，但並未讓觀眾留下深刻印象，這次與田曦薇合作《嫁金釵》，是他首度擔綱男主角，有望成為生涯代表作。