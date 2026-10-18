前王牌主播沈春華昨（17）日發文透露，老公胡鎮康在半年多前病倒、狀況起伏不定，自己必須往返醫院照護，身為照顧者一度身心俱疲，引發外界關注。胡鎮康和沈春華結縭34年，本身擁有博士學位和醫藥背景，曾經在外商公司擔任主管，沈春華分享過，雖然她在螢光幕前是新聞女強人形象，但下班回家在先生面前非常善於當小女人。
沈春華老公個性低調 胡鎮康幾乎不曾公開露臉
沈春華在1992年和胡鎮康登記結婚，至今育有一雙兒女，性格低調的胡鎮康幾乎不曾公開露面，據了解，他具有博士學位，過去曾經在外商科技業擔任高階主管，個性瀟灑且極為愛家。2017年，夫妻倆結婚滿25周年時，沈春華特別安排和老公前往泰國普吉島度假，並在當地重穿婚紗、拍攝了唯美的銀婚紀念照。
沈春華女強人形象鮮明 在胡鎮康面前是小女人
早年沈春華受訪透露，雖然她在螢光幕前是專業、幹練的新聞女強人形象，但私底下在先生面前非常善於當個「小女人」，回到家裡，她能完全卸下工作的緊繃，慵懶地躺在沙發上，長期享受著胡鎮康對她的呵護與照顧。
約8年前，沈春華被狗仔拍到卸下年薪800萬的主播工作後，與老公胡鎮康現身微風廣場用餐逛街。當時沈春華表示，兒女先後前往國外唸書，夫妻倆迎來了空巢期，她離主播台後時間變得較為彈性，兩人有更多時間重新相處、經營夫妻生活，除了曾經前往普吉島慶祝銀婚、再次拍攝婚紗照，平時也喜歡一起逛街、逛花市、尋訪美食，在平淡的日常中重拾生活的火花與老夫老妻的情趣。
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沈春華在1992年和胡鎮康登記結婚，至今育有一雙兒女，性格低調的胡鎮康幾乎不曾公開露面，據了解，他具有博士學位，過去曾經在外商科技業擔任高階主管，個性瀟灑且極為愛家。2017年，夫妻倆結婚滿25周年時，沈春華特別安排和老公前往泰國普吉島度假，並在當地重穿婚紗、拍攝了唯美的銀婚紀念照。
沈春華女強人形象鮮明 在胡鎮康面前是小女人
早年沈春華受訪透露，雖然她在螢光幕前是專業、幹練的新聞女強人形象，但私底下在先生面前非常善於當個「小女人」，回到家裡，她能完全卸下工作的緊繃，慵懶地躺在沙發上，長期享受著胡鎮康對她的呵護與照顧。
約8年前，沈春華被狗仔拍到卸下年薪800萬的主播工作後，與老公胡鎮康現身微風廣場用餐逛街。當時沈春華表示，兒女先後前往國外唸書，夫妻倆迎來了空巢期，她離主播台後時間變得較為彈性，兩人有更多時間重新相處、經營夫妻生活，除了曾經前往普吉島慶祝銀婚、再次拍攝婚紗照，平時也喜歡一起逛街、逛花市、尋訪美食，在平淡的日常中重拾生活的火花與老夫老妻的情趣。