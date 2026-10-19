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▲檸檬曾應援到一半Nu Bra飛出去，她摸到小葡萄嚇歪。（圖／YouTube@緯來綜合台）

▲三上悠亞啦啦隊衣服太小件，跳舞應援時瘋狂拉衣服，粉絲都替她捏把冷汗。（圖／IG@yua_mikami）

日本前AV女優三上悠亞17日為福爾摩沙夢想家應援，沒想到跳舞跳到一半，身上的啦啦隊服竟頻頻往下滑，讓她不得不邊跳邊拉衣服，！其實啦啦隊在舞台上遇到服裝出包的狀況並不少見，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels檸檬就曾在綜藝節目《女王大人》分享，自己過去表演熱舞時，胸前的Nu Bra竟整副脫落，還直接掉到舞台上，吶喊：「為什麼我摸得到我的小葡萄！」偏偏表演不能停，她只能一邊跳舞、一邊想辦法把胸罩撿回來，最後竟發現它黏在團員腳上，讓她尷尬到不行。檸檬透露，當時團體表演穿的是兩截式服裝，由於上衣採挖肩設計，為了避免露出內衣肩帶，她特別選擇貼隱形胸罩上台，沒想到跳到一個彎腰動作時，突然瞄到地上有個膚色物體，第一時間還心想：「不可能是我的吧！」直到轉身時偷偷伸手確認，才驚覺胸前空空如也，當場嚇傻直呼：「為什麼我摸得到我的小葡萄！」原來是跳舞過程中大量流汗，導致隱形胸罩失去黏性，整副從衣服裡滑了出來。更崩潰的是，檸檬發現胸罩掉了之後，表演還得繼續，她只能硬著頭皮完成舞步，腦袋卻不停盤算該找什麼時機把胸罩撿起來，甚至天真想著能不能偷偷貼回去；好不容易等到機會，地上的胸罩竟然消失了，仔細一看才發現，原來整副Nu Bra已經黏在另一名團員的腳上，讓她徹底放棄搶救，只好假裝什麼事都沒發生，繼續跳完整場表演。三上悠亞2025年正式加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，17日現身臺中洲際迷你蛋，為TPBL 2026-27賽季主場開幕戰應援，當天她穿著白色短版啦啦隊服，隨著音樂賣力熱舞，卻疑似因胸前布料較少、衣服過於貼身，導致上衣數度往下滑，只見她一邊維持舞蹈動作，一邊伸手將衣服往上拉，所幸及時調整，才沒有真的發生走光意外。