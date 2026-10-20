吃麵時，你會把湯喝完嗎？便當配菜不夠味，會不會再加點醬油？對不少外食族來說，食物就是要夠鹹、夠香才過癮，但如果常吃的麵攤突然把湯頭煮淡了，你還會照常上門嗎？近年，新加坡小販推動減鹽就碰上這個難題，政府鼓勵業者，減少料理中的鈉使用量，但對於靠熟客做生意的小店來說，味道一改，客人可能就不買單了。
味道變淡，客人竟自己加醬油
根據星媒《CNA》報導，經營雲吞麵攤「Xiang Ji Wanton Mee」的第二代小販Ringo Yen，這2年嘗試把湯頭調淡，卻發現有些客人會嫌味道不夠，乾脆自己動手，加入更多醬油和調味料，感嘆得先說服客人接受「清淡一點」的口味，減鹽才推得動。
經營日本料理攤「Ippon Fusion Bowl」的Daniel Loh，也試過用低鈉鹽，最後仍換回海鹽，而他推出的2道清淡蔬菜料理，也因為需求不佳而停售。另一位經營雲吞麵攤的老闆的Sam Lee則擔心，改動傳承近50年的家傳配方，會讓熟客不滿。
對小販來說，減鹽不只是「少放一匙鹽」，還得考慮味道、成本、客人願不願意買單。低鈉鹽每公斤約5元星幣，是一般食鹽價格的2倍以上，若還要靠其他食材補足風味，成本也可能跟著增加。
有人成功減鹽，靠的是慢慢調整
雲吞麵業者Sin Kok Kin，2023年確診高血壓後，開始改用含鈉量較低的鉀鹽，也利用甘蔗莖、小魚等食材增加湯頭風味。他向熟客解釋調整原因，盡量縮小新舊口味的差異，讓客人慢慢接受。
大型餐飲業者「Broadway Food Centre」也在2024年全面改用低鈉鹽，花了約3個月重新調整配方和醬料，再供應給旗下超過48家攤位。相較於單一小販，大型業者有更多資源測試配方，找出兼顧風味的方法。換句話說，減鹽不一定要把食物做得淡而無味，但需要時間調整，也需要消費者願意嘗試。
台灣外食族也要注意！吃起來「不鹹」不代表鈉少
新加坡2025年的調查顯示，95%的居民每日鈉攝取量，超過建議上限的2000毫克，2019年則為88%。每天至少在外用餐1次的居民比例，也從2019年的6成，增加到2025年的7成。當地政府分析還發現，常見餐點的鈉含量，在2010年至2023年間增加約2成，2023年至2025年間又增加約1成。
雖然這些是新加坡的數據，不能直接套用到台灣，但對於習慣外食的人來說，同樣值得留意。從便當、牛肉麵到滷味，鈉不只來自食鹽，也可能藏在醬油、湯底、麵條和加工食材裡。吃起來不特別鹹，不代表鈉攝取量就低。
新加坡盛港綜合醫院的資深營養師 Choo Wan Yee提醒，麵包、部分麵條、餅乾，也可能含有不容易察覺的鈉，光靠個人留意還不夠，整體飲食環境也需要改變。
新加坡國立大學副教授Mary Chong則表示，消費者可以主動要求餐點少鹽、少鈉，當這樣的需求逐漸普遍，店家和食品業者才更有動力調整配方。
專家也建議，餐飲業者可以逐步降低料理中的鈉，把較鹹的醬料另外提供，讓健康選項更容易被看見。對台灣外食族來說，這或許也是值得思考的事：減鹽不能只靠消費者忍耐，也不能讓小販獨自承擔生意風險。當店家願意調整、消費者也慢慢適應，食物才能「少一點鹹」，卻不必「少了滋味」。
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根據星媒《CNA》報導，經營雲吞麵攤「Xiang Ji Wanton Mee」的第二代小販Ringo Yen，這2年嘗試把湯頭調淡，卻發現有些客人會嫌味道不夠，乾脆自己動手，加入更多醬油和調味料，感嘆得先說服客人接受「清淡一點」的口味，減鹽才推得動。
經營日本料理攤「Ippon Fusion Bowl」的Daniel Loh，也試過用低鈉鹽，最後仍換回海鹽，而他推出的2道清淡蔬菜料理，也因為需求不佳而停售。另一位經營雲吞麵攤的老闆的Sam Lee則擔心，改動傳承近50年的家傳配方，會讓熟客不滿。
對小販來說，減鹽不只是「少放一匙鹽」，還得考慮味道、成本、客人願不願意買單。低鈉鹽每公斤約5元星幣，是一般食鹽價格的2倍以上，若還要靠其他食材補足風味，成本也可能跟著增加。
有人成功減鹽，靠的是慢慢調整
雲吞麵業者Sin Kok Kin，2023年確診高血壓後，開始改用含鈉量較低的鉀鹽，也利用甘蔗莖、小魚等食材增加湯頭風味。他向熟客解釋調整原因，盡量縮小新舊口味的差異，讓客人慢慢接受。
大型餐飲業者「Broadway Food Centre」也在2024年全面改用低鈉鹽，花了約3個月重新調整配方和醬料，再供應給旗下超過48家攤位。相較於單一小販，大型業者有更多資源測試配方，找出兼顧風味的方法。換句話說，減鹽不一定要把食物做得淡而無味，但需要時間調整，也需要消費者願意嘗試。
台灣外食族也要注意！吃起來「不鹹」不代表鈉少
新加坡2025年的調查顯示，95%的居民每日鈉攝取量，超過建議上限的2000毫克，2019年則為88%。每天至少在外用餐1次的居民比例，也從2019年的6成，增加到2025年的7成。當地政府分析還發現，常見餐點的鈉含量，在2010年至2023年間增加約2成，2023年至2025年間又增加約1成。
雖然這些是新加坡的數據，不能直接套用到台灣，但對於習慣外食的人來說，同樣值得留意。從便當、牛肉麵到滷味，鈉不只來自食鹽，也可能藏在醬油、湯底、麵條和加工食材裡。吃起來不特別鹹，不代表鈉攝取量就低。
新加坡盛港綜合醫院的資深營養師 Choo Wan Yee提醒，麵包、部分麵條、餅乾，也可能含有不容易察覺的鈉，光靠個人留意還不夠，整體飲食環境也需要改變。
新加坡國立大學副教授Mary Chong則表示，消費者可以主動要求餐點少鹽、少鈉，當這樣的需求逐漸普遍，店家和食品業者才更有動力調整配方。
專家也建議，餐飲業者可以逐步降低料理中的鈉，把較鹹的醬料另外提供，讓健康選項更容易被看見。對台灣外食族來說，這或許也是值得思考的事：減鹽不能只靠消費者忍耐，也不能讓小販獨自承擔生意風險。當店家願意調整、消費者也慢慢適應，食物才能「少一點鹹」，卻不必「少了滋味」。