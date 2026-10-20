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▲台北醫學大學吳麥斯校長頒講座教授聘書予Johannes Carolus Clevers教授。（圖／北醫大提供）

新藥開發可更精準預測藥效 類器官已成為醫學發展重要核心

「類器官」是利用幹細胞或人體組織細胞培養，為許多難解疾病帶來曙光。而台北醫學大學更邀請被譽為「類器官之父」的Johannes Carolus Clevers教授來台演講，並擔任講座教授。北醫大臨床醫學研究所蔡坤志指出，「類器官模擬人類疾病」的突破性發現，以原創者與權威的角度，分享類器官發展的科學與緣由、其與人體組織與器官的高度相似性，及在人類各種疾病的研究與藥物開發上的革命性地位。而Johannes Carolus Clevers也將擔任北醫大講座教授，他在2009年率先於體外培育出全球首個近似人體器官的「類器官(Organoid)」，這項革命性突破徹底打破過去僅仰賴動物模式的實驗限制，讓醫界能直接利用人類組織進行如微腸（Mini-gut）、微肝（Mini-liver）及類腫瘤（Tumoroids）等體外試驗，讓試驗結果更貼近人類所需。同時建立「類器官生物庫(Organoid biobank)」，讓新藥開發進入臨床前能更精準預測藥效，成為癌症、發炎、代謝及遺傳疾病等開發的關鍵利器。包括美國FDA、NIH以及全球各大藥廠近年皆陸續成立相關中心進行開發研究，彰顯類器官已成為全球重要醫學發展核心。蔡坤志指出，Johannes Carolus Clevers院士已是全球公認的諾貝爾獎熱門候選人，此次應邀來北醫大進行「大師演講」，更出任醫學院講座教授，不僅全面提升北醫大研究量能，也象徵台灣生醫研發直接接軌國際原創團隊。北醫大醫學院與研發處將陸續安排教師與技術人員至荷蘭皇家科學院胡布勒支發育生物學與幹細胞研究所學習類器官最新技術與觀念，Johannes Carolus Clevers教授同時將提供經驗分享與技術諮詢，協助北醫大與其附屬醫院規劃進行類似的臨床試驗。台北醫學大學於2023年成立全台第一個「類組織技術核心實驗室(TCLOT)」整合校方與多家附屬醫院資源，建置完備的腸道與大腸癌類組織庫，並打造亞洲第一套類器官高通量篩選平台，與英國劍橋大學幹細胞中心結盟。蔡坤志表示，北醫大將進一步整合AI深度學習與單細胞基因定序技術，拓展至功能性免疫類器官，應用範圍涵蓋癌症藥物篩選、腸道功能、微生物、環境污染物及營養品測試等多元領域。