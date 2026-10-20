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▲北澤壽喜燒公益店，以木質格構、簡潔線條與暖色間接照明構成外觀，並以現代日式美學打造質感用餐空間。（圖／業者提供）

▲北澤公益店改裝，從建築外觀、室內設計到硬體設備一併更新，並調整餐飲內容，盼能擴大吸引年輕客層。（圖／業者提供）

▲室內搭配深淺木色、日式格柵及柔和燈光，營造現代日式用餐空間。（圖／業者提供）

創立26週年的北澤集團，近期迎來品牌升級與展店布局里程碑。旗下北澤壽喜燒公益店，歷經全面改裝訂於24日重新開幕，提供日本和牛吃到飽方案。鄰近的樹太老日本定食，也將於31日完成改裝、恢復營業。集團另規畫明年初，雙品牌同步進駐台中東區全新大型全聯商場，屆時旗下門市總數預計達20家。北澤集團成立於2000年，今年滿26周年，旗下北澤壽喜燒則創立於2007年。此次公益店改裝，從建築外觀、室內設計到硬體設備一併更新，並調整餐飲內容，盼吸引既有顧客回流，也接觸年輕消費族群。改裝後的北澤壽喜燒公益店，以木質格構、簡潔線條與暖色間接照明構成外觀，室內搭配深淺木色、日式格柵及柔和燈光，營造現代日式用餐空間。餐點則維持壽喜燒吃到飽形式，提供日本和牛方案，作為此次重新開幕的主打。集團表示，消費者選擇餐廳時，除了料理，也重視食材品質、空間氛圍、服務與整體消費價值，因此近年從品牌定位、產品及門市環境著手調整。公益商圈兩店接力改裝，是既有據點更新的一環，也為後續展店做準備。展店方面，北澤壽喜燒與樹太老預計2027年初，在台中東區全新大型全聯商場各開一家大型門市。集團希望透過商場人流及複合式生活機能，拓展不同客群，持續布局台中市場。目前北澤集團旗下共有北澤壽喜燒、樹太老日本定食、布佬廚房、三茶六味、小樹廚房、jammm果醬及曾响號年菜等七個品牌，經營範圍從日式餐飲延伸至茶飲、果醬與節慶食品。此次一方面更新公益商圈既有門市，一方面規畫東區新據點，呈現集團同步調整老店與拓展商場通路的經營方向。