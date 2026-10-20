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鑑於虛擬資產交易具匿名性及跨境流通特性，為有效管理並降低虛擬資產移轉所衍生的洗錢與資恐風險，金管會今（20）日發布虛擬資產平台轉帳新規，當民眾轉出價值超過新台幣3萬元，平台應額外取得其出生日期及住所地址，目前已依法登記移轉業務的8家VSAP業者適用，跨國轉帳新制則預計明年底前實施。金管會表示，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）建議各國主管機關推動轉帳規則（Travel Rule）相關機制，為符合國際規範，金管會經與虛擬通貨公會（VASP公會）多次討論並取得共識後，規劃採分階段方式推動Travel Rule，並參考FATF修正後第16項建議及其註釋內容，修正「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」並完成法規預告，今日發布上路。在增定「上限強化型」資訊蒐集機制部分，虛擬資產服務商不論移轉價值多寡，均應實施Travel Rule，惟在移轉價值逾新台幣3萬元時，應依轉出人及接收人之身分屬自然人或法人，分別取得額外資訊，如轉出人為自然人者，應額外取得其出生日期及住所地址；如為法人者，則應額外取得其官方辨識編號及設立登記地地址，以強化交易可追溯性及洗錢防制監理措施。此外，新增接收方（VASP）應核對接收人（客戶）資訊的義務。金管會表示，虛擬資產服務商擔任虛擬資產移轉的接收方，且移轉價值逾新台幣3萬元時，應就轉出方所提供的接收人資訊，與其所持有的客戶資訊進行核對，以強化資訊正確性及風險控管機制。同時，新增本條適用範圍及期程的訂定。考量國內外VASP間系統介接及實務運作調整等作業尚需一定時間，因此，增訂適用範圍及施行期程相關規定，以利分階段推動，目前已依法登記移轉業務的8家VSAP業者適用，跨國轉帳新制則預計明年底前實施。