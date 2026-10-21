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🟡開價33億砍到10億！宜蘭阿拉伯宮易主

▲宜蘭頭城阿拉伯宮位在外澳海灘、濱海公路上，占地3600坪，包含5座阿拉伯圓頂建築與一座蘇州庭園。（圖／業者提供）

▲阿拉伯宮庭院中央金龍噴水池，象徵家族財富如活水源源不絕。（圖／業者提供）

▲胡瓜曾開箱「阿拉伯宮」，其身後的「百佛骨雕」運用陰雕與陽雕，刻畫出百尊佛像與細緻雲霧，令人驚艷。（圖／《下面一位》提供）

🟡買下流星花園荒廢別墅！汐止廢墟變新廠房

🟡砸近20億掃進7戶！信義區豪宅宛如包棟

▲台北市信義區老牌豪宅「昇陽國寶」外觀，創見束家累計砸下近20億元買進7戶，宛如包棟大戶。（圖／翻攝自Google Maps）

🟡科技巨富瘋掃豪宅？專家揭風水與自用內幕

宜蘭頭城知名地標「阿拉伯宮」（榮梓博物館）近期傳出由記憶體大廠創見（2451）束家以約 10 億元買下！但這筆天價交易對束家而言，恐怕只是休閒度假的「點心」。翻開其房產版圖，從買下《流星花園》荒廢別墅改建廠房，到狂掃信義區豪宅近半產權，累積總額已破 45 億元。《NOWNEWS今日新聞》帶您一窺科技大老闆的置產版圖。座落頭城外澳海灘、占地約 2,400 坪的「阿拉伯宮」，由「台灣阿拉伯王」林昭文興建，兼具伊斯蘭圓頂與中式園林，曾接待李登輝等政商名流。該案曾開價 33 億求售，2024 年降至 18 億。最新謄本顯示已過戶給創見資訊創辦人束崇萬家族旗下的，引發市場高度關注。創見束家向來擅長活化特殊閒置資產。最著名的是新北汐止山區占地 2,000 多坪的劉家昌舊別墅，曾為偶像劇《流星花園》取景地，後淪為知名廢墟。束家 10 年前以 2.7 億元買下，，成功讓荒山變身企業生產基地。精華地段方面，束家自 2002 年起陸續買進，累計砸近 20 億元狂掃 7 戶，掌握該社區近半產權，；2021 年再斥資約 12.8 億元無貸款買下「信義首席公館」頂樓戶。粗估束家在信義區豪宅、汐止廠辦與阿拉伯宮，累計投入資金已突破 45 億元。科技大老闆為何熱衷同社區掃貨？馨傳不動產智庫執行長何世昌接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時分析，這類富豪觀念多半傳統，背後常。若住進社區後覺得氣場順遂、又有大師背書便會持續加碼，主因是讓家族同住兼顧隱私與照應，如國巨陳泰銘、精英蔣東濬也是指標豪宅「文華苑」大戶。至於阿拉伯宮，外界推測轉作招待所或度假機率高，近期科技業獲利豐沛，大舉置產既能分散通膨風險，亦能滿足自用需求。