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🟡吃滿人工智慧晶片紅利！上半年大賺200億

▲記憶體大廠創見資訊總部外觀。受惠AI熱潮推升晶片需求，創見上半年稅後純益衝破200億元。（圖／翻攝自Google Maps）

🟡睽違八年重返富豪榜！束崇萬身價破855億

創見（2451）束家砸約 10 億元買下宜蘭「阿拉伯宮」，驚人財力引發熱議！究竟這家科技巨富底氣何在？受惠全球 AI 熱潮帶動記憶體缺貨潮，創見上半年稅後純益衝破 200 億元；董事長束崇萬更以家族身價 27 億美元（約 855 億台幣），名列第 36 名、睽違 8 年重返《富比士》台灣 50 大富豪榜。近年全球掀起 AI 算力軍備競賽，記憶體晶片供不應求、報價水漲船高，讓記憶體大廠獲利一飛沖天。創見受惠產品價格勁揚與長約訂單穩固，股價一年翻漲兩倍。財報顯示，，幾乎逼近去年全年水準；累計，年增高達約 24 倍，換算，驚人獲利為家族累積龐大現金底氣。驚人獲利也推升創辦人身價。根據《富比士》2026 年台灣 50 大富豪榜，束崇萬與家族以 27 億美元總資產名列第 36 名，缺席 8 年後再度風光回榜。。他長年奉行「」的哲學，如今乘著 AI 浪潮再攀巔峰，也難怪出手買地標豪宅毫不手軟。