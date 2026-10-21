薔琵颱風路徑預估通過台灣東北方海面，暴風圈周五（10月23日）將與北台灣陸地接觸，回顧歷史，1994年席斯、2000年巴比侖、2019年米塔、2022年軒嵐諾颱風，都曾走過類似路徑，雖未直接登陸台灣，仍因暴風圈掠過及外圍環流影響，為部分地區帶來強風豪雨，甚至造成傷亡與災情。
氣象專家賈新興說明，薔琵是典型的「聖嬰年颱風」，生成的位置偏東、往西過程中發展快速，周四隨著太平洋高壓減弱，路徑開始北轉，預估中心在周五會通過台灣東北部海面，周六下半天逐漸遠離，並從石垣島海面穿過。
賈新興提及，歷史上類似路徑的颱風，較知名的包括1994年席斯、2000年巴比倫、2019年米塔、2022年軒嵐諾等，以上4颱風雖然沒有登陸台灣，但在中心相對較近的情況下，暴風圈與北部陸地接觸，有時搭配其他天氣系統，都創下非常可觀的風雨紀錄。
🟡2022年軒嵐諾颱風
軒嵐諾颱風當年9月2日接近台灣，9月3日深夜於台灣東方海域北上，暴風圈掠過台灣東北部陸地，中心未登陸本島，但七級風暴風半徑達300公里，外圍環流與地形抬升效應，使北部及中南部山區出現持續豪雨。
氣象署觀測資料顯示，新竹縣尖石鄉鳥嘴山雨量站72小時累積雨量達622毫米，台北鞍部及新北坪林等地也超過500毫米，全台共出現32處積淹水災點、17處坡地災害，農業及民間設施損失約634萬元。
🟡2019年米塔颱風
中度颱風米塔當年9月29日至9月30日影響台灣，颱風中心未登陸，但暴風圈通過台灣東半部及中部以北陸地，外圍環流帶來明顯降雨，宜蘭及新北山區迎風面雨勢最為劇烈。
氣象署觀測資料顯示，米塔颱風導致宜蘭大同鄉牛鬥雨量站48小時累積雨量達528.5毫米，其中24小時雨量達467.5毫米，全台共出現8處淹水災點、7處坡地災害，農林漁牧業損失約279萬元。
🟡2000年巴比倫颱風
巴比侖颱風當年8月下旬生成後，逐漸增強為中度颱風，前中央氣象局8月27日晚間發布海上颱風警報，隔日發布陸上警報，巴比侖颱風後續沿西北西轉西北方向移動，接近台灣東北部海面後轉向北行，未直接登陸台灣，歷史紀錄災情描述相對較輕微。
🟡1994年席斯
強烈颱風席斯於1994年10月接近台灣東部海面，並沿台灣東側北上，中心未直接登陸，但近中心最大風速達每秒51公尺，七級風暴風半徑約350公里，颱風暴風圈導致北部、東北部出現強風豪雨，部分公路路段坍方，造成6人死亡、5人失蹤、8人受傷。
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賈新興提及，歷史上類似路徑的颱風，較知名的包括1994年席斯、2000年巴比倫、2019年米塔、2022年軒嵐諾等，以上4颱風雖然沒有登陸台灣，但在中心相對較近的情況下，暴風圈與北部陸地接觸，有時搭配其他天氣系統，都創下非常可觀的風雨紀錄。
軒嵐諾颱風當年9月2日接近台灣，9月3日深夜於台灣東方海域北上，暴風圈掠過台灣東北部陸地，中心未登陸本島，但七級風暴風半徑達300公里，外圍環流與地形抬升效應，使北部及中南部山區出現持續豪雨。
氣象署觀測資料顯示，新竹縣尖石鄉鳥嘴山雨量站72小時累積雨量達622毫米，台北鞍部及新北坪林等地也超過500毫米，全台共出現32處積淹水災點、17處坡地災害，農業及民間設施損失約634萬元。
中度颱風米塔當年9月29日至9月30日影響台灣，颱風中心未登陸，但暴風圈通過台灣東半部及中部以北陸地，外圍環流帶來明顯降雨，宜蘭及新北山區迎風面雨勢最為劇烈。
氣象署觀測資料顯示，米塔颱風導致宜蘭大同鄉牛鬥雨量站48小時累積雨量達528.5毫米，其中24小時雨量達467.5毫米，全台共出現8處淹水災點、7處坡地災害，農林漁牧業損失約279萬元。
巴比侖颱風當年8月下旬生成後，逐漸增強為中度颱風，前中央氣象局8月27日晚間發布海上颱風警報，隔日發布陸上警報，巴比侖颱風後續沿西北西轉西北方向移動，接近台灣東北部海面後轉向北行，未直接登陸台灣，歷史紀錄災情描述相對較輕微。
🟡1994年席斯
強烈颱風席斯於1994年10月接近台灣東部海面，並沿台灣東側北上，中心未直接登陸，但近中心最大風速達每秒51公尺，七級風暴風半徑約350公里，颱風暴風圈導致北部、東北部出現強風豪雨，部分公路路段坍方，造成6人死亡、5人失蹤、8人受傷。