日本全日空航空（ANA）攜手超人氣動漫《吉伊卡哇》推出聯名彩繪機，預計將於10月23日開賣限定周邊，吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色全換上航空制服，吸引不少台灣粉絲準備搶購。沒想到商品還沒開賣，代購圈就先吵翻！近日有網友在 Threads 爆料，一名代購業者主動向 ANA 詢問是否接受日本轉運倉地址，傳出得到不接受轉運地址的回覆，引發其他代購及粉絲不滿。由於該業者被指主要透過日本當地人力採購，網友也質疑此舉恐怕影響其他買家的購買管道。
《吉伊卡哇》ANA周邊10/23開賣 代購卻因轉運倉吵翻
日本全日空航空（ANA）為慶祝《吉伊卡哇》彩繪機啟航，推出首波聯名周邊，包含8款航空制服吊飾玩偶，每款2310日圓（約新台幣470元）、3款絨毛娃娃，每款3080日圓（約新台幣630元），另外還有壓克力鑰匙圈、隨機徽章、貼紙、資料夾及馬克杯等商品，預計10月23日起於 ANA 官方線上商店、日本部分機場商店及吉伊卡哇官方通路販售。
不過，商品還沒開賣，Threads就出現代購爭議。有網友整理指出，一名代購業者主動向 ANA 詢問，是否可以使用日本轉運倉地址購買商品，傳出官方回覆不接受轉運地址，消息曝光後，讓原本打算透過轉運倉購買商品的粉絲及其他代購相當不滿。
代購被質疑「自己有人力搬貨」 網友怒轟影響其他買家
所謂「轉運倉」，是指海外消費者在日本購物時，先將商品寄送至日本境內的集運地址，再透過物流業者轉寄回台灣。對於無法親自飛往日本購物的粉絲來說，是相當常見的購物方式。
然而，這次引發爭議的代購業者，被網友指出主要透過日本當地人力採購，再將商品帶回台灣，與依賴轉運倉收貨的買家採取不同方式。因此有網友質疑，既然業者本身不需要使用轉運倉，為何還要特別向官方詢問相關規定？也有人擔心，若轉運地址無法使用，將使一般消費者及小型代購更難買到商品，相關討論持續在 Threads 延燒。
值得注意的是，ANA 官方購物平台 A-style 本身設有海外配送及購買限制，不能直接認定是因為這次代購業者詢問，才導致轉運地址遭到禁止。至於網友提及的帳號遭鎖定、訂單取消等情況，目前也尚無法確認是否與這次事件有直接關係。
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日本全日空航空（ANA）為慶祝《吉伊卡哇》彩繪機啟航，推出首波聯名周邊，包含8款航空制服吊飾玩偶，每款2310日圓（約新台幣470元）、3款絨毛娃娃，每款3080日圓（約新台幣630元），另外還有壓克力鑰匙圈、隨機徽章、貼紙、資料夾及馬克杯等商品，預計10月23日起於 ANA 官方線上商店、日本部分機場商店及吉伊卡哇官方通路販售。
不過，商品還沒開賣，Threads就出現代購爭議。有網友整理指出，一名代購業者主動向 ANA 詢問，是否可以使用日本轉運倉地址購買商品，傳出官方回覆不接受轉運地址，消息曝光後，讓原本打算透過轉運倉購買商品的粉絲及其他代購相當不滿。
所謂「轉運倉」，是指海外消費者在日本購物時，先將商品寄送至日本境內的集運地址，再透過物流業者轉寄回台灣。對於無法親自飛往日本購物的粉絲來說，是相當常見的購物方式。
然而，這次引發爭議的代購業者，被網友指出主要透過日本當地人力採購，再將商品帶回台灣，與依賴轉運倉收貨的買家採取不同方式。因此有網友質疑，既然業者本身不需要使用轉運倉，為何還要特別向官方詢問相關規定？也有人擔心，若轉運地址無法使用，將使一般消費者及小型代購更難買到商品，相關討論持續在 Threads 延燒。
值得注意的是，ANA 官方購物平台 A-style 本身設有海外配送及購買限制，不能直接認定是因為這次代購業者詢問，才導致轉運地址遭到禁止。至於網友提及的帳號遭鎖定、訂單取消等情況，目前也尚無法確認是否與這次事件有直接關係。