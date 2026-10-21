拉亞漢堡攜手日本遊戲大廠光榮特庫摩（KOEI TECMO），推出《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》聯名企劃，將於明（22）日開跑，這次不只要讓玩家吃早餐補充戰力，也要讓家裡的寵物化身三國武將！先前曝光的聯名周邊包括諸葛亮、關羽、呂布造型貓咪頭套，以及方天畫戟、青龍偃月刀等武器造型逗貓棒，引發玩家討論。《NOWNEWS今日新聞》整理拉亞漢堡《真三國無雙》聯名活動時間、商品價格、購買方式及販售門市，讓想收藏的玩家一次看懂。
拉亞漢堡《真三國無雙》聯名賣什麼？
拉亞漢堡攜手日本遊戲大廠光榮特庫摩（KOEI TECMO），推出《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》聯名企劃，將於明（22）日開跑，本次聯名，推出四款餐點：呂布天下無雙激辣堡125元、無雙烙烤雞米堡109元、無雙肉包35元、赤壁之戰拼盤169元（附中杯經典紅茶）。全台拉亞漢堡門市、Laya NOW App、Uber Eats、foodpanda 都買得到，外送平台售價依平台公告為準。
其中無雙肉包上的台詞可以指定嗎？官方表示：不行。每顆肉包烙印一句武將經典台詞，全系列共10款，隨機出餐。拿到什麼台詞，就是今天的軍令。
《真三國無雙》貓咪頭套多少錢？周邊價格、購買方式整理
本次聯名最吸睛的就是三國武將造型貓咪頭套，共有諸葛亮、關羽、呂布3種造型。其中諸葛亮還原招牌綸巾，關羽則有綠色頭冠與黑色長鬚，呂布更配上華麗金色頭冠及長翎，讓貓咪戴上後瞬間變身三國名將。
除了貓咪頭套，另一系列周邊則將遊戲中的武器變成「逗貓棒」，包括呂布的方天畫戟、關羽的青龍偃月刀，以及諸葛亮的羽扇，讓貓奴也能拿著經典武器陪毛小孩玩耍。
兩者皆為台灣限定，任一筆消費即可加購，不設消費門檻。兩者都是盲盒、各3款隨機出貨。寵物頭套10/22起門市加購，非會員350元、Laya NOW 會員320元；逗貓棒11/12起門市加購，非會員280元、Laya NOW 會員250元。
拉亞漢堡《真三國無雙》聯名怎麼買？開賣時間、門市一次看
拉亞漢堡先前與《勇者鬥惡龍》合作時，曾推出會員加價購、指定套餐及Laya NOW App 集點兌換等方式，讓玩家依照需求取得聯名周邊。而本次《真‧三國無雙》的實際購買規則如下：
📌門市加購——全台拉亞漢堡門市，數量有限，售完為止。寵物頭套 10/22 起、逗貓棒 11/12 起。
📌Laya NOW 印花兌換——集滿 30 枚印花換寵物頭套（10/22 起）、20 枚換逗貓棒（預計 11/12 起開放兌換；印花可先累積）。印花依消費門市分開累積，限於該門市兌換。詳見下方「集印之戰」。
至於聯名餐點部分，除了確認推出哪些限定套餐，也要留意是否有搭配專屬贈品，或是必須購買指定餐點才能加購寵物周邊。建議想入手商品的玩家，先確認活動門市、商品庫存及購買資格，以免白跑一趟。
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拉亞漢堡攜手日本遊戲大廠光榮特庫摩（KOEI TECMO），推出《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》聯名企劃，將於明（22）日開跑，本次聯名，推出四款餐點：呂布天下無雙激辣堡125元、無雙烙烤雞米堡109元、無雙肉包35元、赤壁之戰拼盤169元（附中杯經典紅茶）。全台拉亞漢堡門市、Laya NOW App、Uber Eats、foodpanda 都買得到，外送平台售價依平台公告為準。
其中無雙肉包上的台詞可以指定嗎？官方表示：不行。每顆肉包烙印一句武將經典台詞，全系列共10款，隨機出餐。拿到什麼台詞，就是今天的軍令。
本次聯名最吸睛的就是三國武將造型貓咪頭套，共有諸葛亮、關羽、呂布3種造型。其中諸葛亮還原招牌綸巾，關羽則有綠色頭冠與黑色長鬚，呂布更配上華麗金色頭冠及長翎，讓貓咪戴上後瞬間變身三國名將。
除了貓咪頭套，另一系列周邊則將遊戲中的武器變成「逗貓棒」，包括呂布的方天畫戟、關羽的青龍偃月刀，以及諸葛亮的羽扇，讓貓奴也能拿著經典武器陪毛小孩玩耍。
兩者皆為台灣限定，任一筆消費即可加購，不設消費門檻。兩者都是盲盒、各3款隨機出貨。寵物頭套10/22起門市加購，非會員350元、Laya NOW 會員320元；逗貓棒11/12起門市加購，非會員280元、Laya NOW 會員250元。
拉亞漢堡先前與《勇者鬥惡龍》合作時，曾推出會員加價購、指定套餐及Laya NOW App 集點兌換等方式，讓玩家依照需求取得聯名周邊。而本次《真‧三國無雙》的實際購買規則如下：
📌門市加購——全台拉亞漢堡門市，數量有限，售完為止。寵物頭套 10/22 起、逗貓棒 11/12 起。
📌Laya NOW 印花兌換——集滿 30 枚印花換寵物頭套（10/22 起）、20 枚換逗貓棒（預計 11/12 起開放兌換；印花可先累積）。印花依消費門市分開累積，限於該門市兌換。詳見下方「集印之戰」。
至於聯名餐點部分，除了確認推出哪些限定套餐，也要留意是否有搭配專屬贈品，或是必須購買指定餐點才能加購寵物周邊。建議想入手商品的玩家，先確認活動門市、商品庫存及購買資格，以免白跑一趟。