百萬YouTuber「HowHow」（陳孜昊）是少數零負評網紅，不僅被網友封為「業配之王」，近日更奪下十大最值得信任YTR冠軍寶座。2019年HowHow娶回歌手鄧福如，婚後育有1子1女，一家四口生活甜蜜幸福。有網友好奇「為什麼HowHow不帥，卻能娶到鄧福如這位好妻子？」相關話題立刻在社群上掀起討論，不少人表示：「他能搞笑，你能嗎」、「幽默！這種比直男好太多了」、「帥只是加分，人家即使不加分也是人生學霸。」
網問「HowHow不帥憑啥娶鄧福如」眾揭1優勢完勝
HowHow藉著幽默個性以及無厘頭的影片企劃，深受許多粉絲喜愛，頻道目前擁有154萬人追蹤，2019年他與交往多年的鄧福如結婚，婚後生活幸福美滿，更陸續迎來寶貝兒女。曾有網友好奇發文「為什麼HowHow不帥，卻能娶到鄧福如這位好妻子？」話題立刻引發熱議。不少人留言表示：「人家有才華、幽默又有料」、「因為他是業配王」、「你知道人家業配有多少嗎，才華大概甩你幾百條街吧」、「幽默！這種比直男好太多了」、「帥只是加分。」而HowHow也轉發貼文回應：「你才不帥＝＝」幽默反應更加圈粉。
HowHow竟是高材生 拍廢片變業配之王
事實上，HowHow畢業於政治大學經濟學系，後續赴美國薩凡納藝術設計學院（SCAD）取得視覺特效碩士學位，擁有高學歷的他，回國後因一系列無厘頭的短片而廣受歡迎，被封為「廢片始祖」並順利成為百萬YouTuber，更是少數零負評網紅，業配合作邀約不斷。
《網路溫度計DailyView》近日公開「信任溫度」指標，整合真實性、風險性、穩定度、專業性及網絡性五大面向，選出十大最值得信任的十大YouTuber。其中，HowHow順利奪冠，在公私部門都獲得青睞，不僅受邀擔任「LEXUS MY FILM短影音生活影展」評審導師；也曾與高雄市勞工局合作拍攝職場平權、反歧視及性騷擾防治宣導影片，展現從商業內容到公共議題溝通的創作經驗。
鄧福如昔遭爆婚外情 HowHow挺身護妻被封「模範老公」
值得一提的是，鄧福如在2021年曾遭一名美甲師爆料有婚外情，當時她發文否認：「面對對方這些惡劣的指控以及長期以來的騷擾，我們已經身心俱疲；我們決定將一切訴諸法律，不再姑息。」HowHow在第一時間以行動力挺老婆，表示：「一切全權委託律師處理。」並透露夫妻感情依舊很好，在婚姻中展現體貼一面，也被外界視為「好老公」與「好爸爸」的模範代表。
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HowHow藉著幽默個性以及無厘頭的影片企劃，深受許多粉絲喜愛，頻道目前擁有154萬人追蹤，2019年他與交往多年的鄧福如結婚，婚後生活幸福美滿，更陸續迎來寶貝兒女。曾有網友好奇發文「為什麼HowHow不帥，卻能娶到鄧福如這位好妻子？」話題立刻引發熱議。不少人留言表示：「人家有才華、幽默又有料」、「因為他是業配王」、「你知道人家業配有多少嗎，才華大概甩你幾百條街吧」、「幽默！這種比直男好太多了」、「帥只是加分。」而HowHow也轉發貼文回應：「你才不帥＝＝」幽默反應更加圈粉。
事實上，HowHow畢業於政治大學經濟學系，後續赴美國薩凡納藝術設計學院（SCAD）取得視覺特效碩士學位，擁有高學歷的他，回國後因一系列無厘頭的短片而廣受歡迎，被封為「廢片始祖」並順利成為百萬YouTuber，更是少數零負評網紅，業配合作邀約不斷。
《網路溫度計DailyView》近日公開「信任溫度」指標，整合真實性、風險性、穩定度、專業性及網絡性五大面向，選出十大最值得信任的十大YouTuber。其中，HowHow順利奪冠，在公私部門都獲得青睞，不僅受邀擔任「LEXUS MY FILM短影音生活影展」評審導師；也曾與高雄市勞工局合作拍攝職場平權、反歧視及性騷擾防治宣導影片，展現從商業內容到公共議題溝通的創作經驗。
鄧福如昔遭爆婚外情 HowHow挺身護妻被封「模範老公」
值得一提的是，鄧福如在2021年曾遭一名美甲師爆料有婚外情，當時她發文否認：「面對對方這些惡劣的指控以及長期以來的騷擾，我們已經身心俱疲；我們決定將一切訴諸法律，不再姑息。」HowHow在第一時間以行動力挺老婆，表示：「一切全權委託律師處理。」並透露夫妻感情依舊很好，在婚姻中展現體貼一面，也被外界視為「好老公」與「好爸爸」的模範代表。