《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》7月31日上映首週推出的「迷你公仔吊飾」曾吸引大批粉絲清晨排隊，整套8款一度在二手交易平台炒到5200元。而在電影上映近3個月後，這批超人氣吊飾驚喜回歸，成為第12週入場特典，兌換活動將於明（23）日結束，還沒收藏到的粉絲得把握最後機會！羚邦亞洲也宣布，10月24日起將推出第13週全新特典，由《吉伊卡哇》原作者 nagano 親自繪製的4款「原畫透卡」，只要購買指定期間電影票，就能前往原購票影城兌換，數量有限、送完為止。
《吉伊卡哇》天價吊飾兌換倒數！8款角色驚喜回歸
《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》首週推出的日本進口「迷你公仔吊飾」，包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋等8款角色，當時吸引不少粉絲一大早前往影城排隊，部分吊飾甚至出現在二手交易平台，整套轉售價格一度突破5000元。
如今8款吊飾再度回歸，並列為第12週入場特典，活動時間為10月17日至23日。凡購買指定期間電影票的觀眾，就能持票至原購票影城兌換，不限日語原音版或中文配音版，每張電影票可換1個，款式隨機贈送，每人限兌4個。不過，官方提醒特典數量有限，實際領取時間及方式仍以各影城公告為準，並非活動期間內都保證有貨。
《吉伊卡哇》第13週特典10/24登場！nagano 親繪4款透卡
錯過迷你公仔吊飾的粉絲也別失望，羚邦亞洲已經公布第13週入場特典，10月24日至30日將推出日本進口「全新繪製原畫透卡」，最大亮點就是由原作者 nagano 親自繪製，總共有4款設計，包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色在島嶼度假、海邊玩耍的可愛畫面，透卡尺寸為8.8×6.3公分。
凡購買10月24日至30日期間電影票的觀眾，不限日語原音版或中文配音版，每張電影票可兌換1張原畫透卡，4款隨機贈送，每人限兌4張。官方提醒，特典不提供預先保留，預售票、網路及 APP 購票的觀眾，也沒有優先兌換權利，仍以現場購票或取票順序為準，贈完即止。
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《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》首週推出的日本進口「迷你公仔吊飾」，包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋等8款角色，當時吸引不少粉絲一大早前往影城排隊，部分吊飾甚至出現在二手交易平台，整套轉售價格一度突破5000元。
如今8款吊飾再度回歸，並列為第12週入場特典，活動時間為10月17日至23日。凡購買指定期間電影票的觀眾，就能持票至原購票影城兌換，不限日語原音版或中文配音版，每張電影票可換1個，款式隨機贈送，每人限兌4個。不過，官方提醒特典數量有限，實際領取時間及方式仍以各影城公告為準，並非活動期間內都保證有貨。
錯過迷你公仔吊飾的粉絲也別失望，羚邦亞洲已經公布第13週入場特典，10月24日至30日將推出日本進口「全新繪製原畫透卡」，最大亮點就是由原作者 nagano 親自繪製，總共有4款設計，包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色在島嶼度假、海邊玩耍的可愛畫面，透卡尺寸為8.8×6.3公分。
凡購買10月24日至30日期間電影票的觀眾，不限日語原音版或中文配音版，每張電影票可兌換1張原畫透卡，4款隨機贈送，每人限兌4張。官方提醒，特典不提供預先保留，預售票、網路及 APP 購票的觀眾，也沒有優先兌換權利，仍以現場購票或取票順序為準，贈完即止。