《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》上映邁入第12週，當初讓大批粉絲清晨排隊、被黃牛炒到高價的「迷你公仔吊飾」竟然驚喜回歸！台灣代理商羚邦亞洲宣布，10月17日至23日將再度推出首週登場的日本進口迷你公仔吊飾，一共8款隨機贈送，只要購買指定期間電影票，就能前往原購票影城兌換，每張電影票可換1個，每人限兌4個，數量有限、送完為止。
《吉伊卡哇》首週吊飾回來了！8款角色10月17日再開放兌換
《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》7月31日在台灣上映時，首週就推出日本進口「迷你公仔吊飾」，包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋等8款角色。當時吸引不少粉絲一大早前往影城排隊，部分吊飾甚至出現在二手交易平台，整套轉售價格一度突破5000元。
沒想到電影上映近3個月後，8款吊飾再度回歸，並列為第12週入場特典。凡購買10月17日至23日期間電影票的觀眾，就能持票至原購票影城兌換，不限日語原音版或中文配音版，每張電影票可換1個，款式隨機贈送，每人限兌4個。官方提醒，特典數量有限，實際領取時間及方式仍以各影城公告為準。
《吉伊卡哇》第11、12週都送吊飾！款式、兌換數量不同
值得注意的是，這已經是《吉伊卡哇》連續兩週推出迷你公仔吊飾特典。10月10日至16日的第11週特典為第三彈迷你公仔吊飾，共有2款，採隨機贈送，每張電影票可換1個、每人限兌2個；緊接著10月17日至23日的第12週，則換成首週登場的8款角色吊飾，每人兌換上限也增加至4個。
想收藏的粉絲要特別注意，兩週電影票不能混用，必須購買對應活動期間的電影票，並回到原購票影城領取。官方也提醒，預售票、網路及 APP 購票的觀眾沒有優先保留特典的權利，仍以現場兌換順序為準，贈完即止；特典不得兌換現金或轉售，建議前往影城前先確認各戲院公告，避免撲空。
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《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》7月31日在台灣上映時，首週就推出日本進口「迷你公仔吊飾」，包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋等8款角色。當時吸引不少粉絲一大早前往影城排隊，部分吊飾甚至出現在二手交易平台，整套轉售價格一度突破5000元。
沒想到電影上映近3個月後，8款吊飾再度回歸，並列為第12週入場特典。凡購買10月17日至23日期間電影票的觀眾，就能持票至原購票影城兌換，不限日語原音版或中文配音版，每張電影票可換1個，款式隨機贈送，每人限兌4個。官方提醒，特典數量有限，實際領取時間及方式仍以各影城公告為準。
值得注意的是，這已經是《吉伊卡哇》連續兩週推出迷你公仔吊飾特典。10月10日至16日的第11週特典為第三彈迷你公仔吊飾，共有2款，採隨機贈送，每張電影票可換1個、每人限兌2個；緊接著10月17日至23日的第12週，則換成首週登場的8款角色吊飾，每人兌換上限也增加至4個。
想收藏的粉絲要特別注意，兩週電影票不能混用，必須購買對應活動期間的電影票，並回到原購票影城領取。官方也提醒，預售票、網路及 APP 購票的觀眾沒有優先保留特典的權利，仍以現場兌換順序為準，贈完即止；特典不得兌換現金或轉售，建議前往影城前先確認各戲院公告，避免撲空。