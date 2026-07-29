《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於7月31日在台灣上映，電影上映前，就因被文化部列為「保護級」引發討論，更被許多看過的觀眾形容「像被騙去柬埔寨打工」、「不適合小朋友看」等等，各種評論讓許多人相當好奇。《NOWNEWS》記者實際參加電影首映會，原本抱著輕鬆的心情，以為是去欣賞一部療癒可愛的動畫電影，沒想到看到最後，腦中揮之不去關於道德與選擇的難題，劇中真實呈現現實世界會面臨的糾結，讓許多大人感同身受。
《人魚島的秘密》在演什麼？改編自漫畫人氣「賽蓮篇」
本次劇場版改編自漫畫中人氣極高的「賽蓮篇」，故事從吉伊卡哇、小八貓、兔兔收到一張神祕傳單開始，上面寫著只要前往人魚島，就能享受免費住宿、美食，還有高達100倍的討伐報酬。
「免費旅行、高薪工作、待遇超好，怎麼看都像是一場騙局」，在大家熟悉的角色們都登島後，才發現這座島隱藏著不為人知的真相，原本輕鬆愉快的冒險，逐漸變成一場關於生存與討伐的危機。
電影上映前，「被騙去柬埔寨」幾乎成了最多人形容劇情的方式，一開始用「高薪、高福利、免費招待」吸引大家前往陌生地方，「天下沒有白吃的午餐」讓不少觀眾看完後直呼，感覺在看一則披著可愛外皮的警世寓言。
可愛只是外表 真正可怕的是現實感
《吉伊卡哇》一直有個特色，就是角色雖然長得可愛，但世界觀卻十分現實且殘酷。工作隨時可能失業、考證照會一直落榜、每天都要討伐怪物賺生活費，就連出去冒險，也可能再也回不了家。
電影中把這些元素放大，將「誘惑」、「選擇」、「代價」、「恐懼」等情緒推到更高，因此不少觀眾都表示，看完整部電影反而沒有被療癒，而是一直想到現實社會裡各種新聞事件。
為什麼會被列保護級？
電影中沒有大量血腥畫面，記者觀影後覺得畫面並不恐怖，讓它獲得保護級的原因，或許是劇情帶來的心理壓力，以及片尾彩蛋留下的情緒衝擊。家長如果抱著「帶小朋友看可愛動畫」的期待進場，大概會有蠻大的心理落差。
片中不少角色面臨生命危險、巨大怪物追逐、恐怖壓迫感，以及令人不安的劇情發展，部分情節涉及生死、恐懼與遺憾，建議6歲以下兒童不能觀賞，6至12歲需由家長陪同。
沒看過《吉伊卡哇》也能看！可愛包裝的成人世界
不少沒看過《吉伊卡哇》的觀眾擔心自己不了解角色，可能無法入戲，但其實電影前段很快就能理解世界觀，即使完全沒看過漫畫或動畫，也能理解劇情主線，不會因為角色太多而看不懂。
很多人對《吉伊卡哇》的印象是，角色長得可愛、畫風療癒，但《吉伊卡哇》真正紅遍亞洲的原因，其實是它把成人世界的焦慮、工作壓力、考試挫折、人際關係與生存困境，全都包進了一群小可愛的日常裡。
觀眾在覺得可愛的同時，也會在某個瞬間發現「原來他們過的生活，跟我們沒有太大的不同。」《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》延續這樣的特色，依舊可愛，依舊溫暖，但這一次帶給觀眾的，不只是笑容，還有對現實的一點點反思
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本次劇場版改編自漫畫中人氣極高的「賽蓮篇」，故事從吉伊卡哇、小八貓、兔兔收到一張神祕傳單開始，上面寫著只要前往人魚島，就能享受免費住宿、美食，還有高達100倍的討伐報酬。
「免費旅行、高薪工作、待遇超好，怎麼看都像是一場騙局」，在大家熟悉的角色們都登島後，才發現這座島隱藏著不為人知的真相，原本輕鬆愉快的冒險，逐漸變成一場關於生存與討伐的危機。
可愛只是外表 真正可怕的是現實感
《吉伊卡哇》一直有個特色，就是角色雖然長得可愛，但世界觀卻十分現實且殘酷。工作隨時可能失業、考證照會一直落榜、每天都要討伐怪物賺生活費，就連出去冒險，也可能再也回不了家。
為什麼會被列保護級？
電影中沒有大量血腥畫面，記者觀影後覺得畫面並不恐怖，讓它獲得保護級的原因，或許是劇情帶來的心理壓力，以及片尾彩蛋留下的情緒衝擊。家長如果抱著「帶小朋友看可愛動畫」的期待進場，大概會有蠻大的心理落差。
片中不少角色面臨生命危險、巨大怪物追逐、恐怖壓迫感，以及令人不安的劇情發展，部分情節涉及生死、恐懼與遺憾，建議6歲以下兒童不能觀賞，6至12歲需由家長陪同。
不少沒看過《吉伊卡哇》的觀眾擔心自己不了解角色，可能無法入戲，但其實電影前段很快就能理解世界觀，即使完全沒看過漫畫或動畫，也能理解劇情主線，不會因為角色太多而看不懂。
很多人對《吉伊卡哇》的印象是，角色長得可愛、畫風療癒，但《吉伊卡哇》真正紅遍亞洲的原因，其實是它把成人世界的焦慮、工作壓力、考試挫折、人際關係與生存困境，全都包進了一群小可愛的日常裡。
觀眾在覺得可愛的同時，也會在某個瞬間發現「原來他們過的生活，跟我們沒有太大的不同。」《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》延續這樣的特色，依舊可愛，依舊溫暖，但這一次帶給觀眾的，不只是笑容，還有對現實的一點點反思