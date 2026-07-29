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《人魚島的秘密》在演什麼？改編自漫畫人氣「賽蓮篇」

▲配合電影「人魚島」劇情，首映會現場發送賽蓮邀請卡。（圖／記者林若瑋攝）

可愛只是外表 真正可怕的是現實感

▲吉伊卡哇、小八貓、兔兔人偶現身首映會，與現場粉絲近距離互動。（圖／記者林若瑋攝）

為什麼會被列保護級？

▲首映會吸引大批粉絲到場，觀眾揮舞「討伐棒」充氣應援棒，戲院氣氛相當熱烈。（圖／記者林若瑋攝）

沒看過《吉伊卡哇》也能看！可愛包裝的成人世界

▲首映會現場也發送吉伊卡哇、小八貓、兔兔造型紙帽及討伐棒，粉絲紛紛戴上拍照留念。（圖／記者林若瑋攝）