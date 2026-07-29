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🟡 吉伊卡哇

▲吉伊卡哇個性善良又努力，雖然膽小怕生，仍會為了朋友勇敢面對挑戰。（圖／翻攝自羚邦臉書）

🟡 小八貓

▲小八貓是吉伊卡哇最好的朋友，個性冷靜溫柔，也擅長料理。（圖／翻攝自羚邦臉書）

🟡 兔兔

▲兔兔總是活力滿滿、行動力十足，獨特的說話方式也是角色魅力之一。（圖／翻攝自羚邦臉書）

🟡 小桃鼠

▲小桃鼠對「可愛」有著強烈執著，任性又充滿反差魅力，是人氣角色之一。（圖／翻攝自羚邦臉書）

🟡 栗子饅頭

▲栗子饅頭熱愛品嘗美酒與下酒菜，每次喝酒都會露出滿足神情。（圖／翻攝自羚邦臉書）

🟡 海獺

▲海獺是討伐排行榜第一名的高手，也是吉伊卡哇等人努力追趕的目標。（圖／翻攝自羚邦臉書）

🟡 風獅爺

▲風獅爺為了在拉麵店「郎」工作，考取難度極高的超級打工仔證照。（圖／翻攝自羚邦臉書）

🟡 古本屋

▲古本屋經營二手書店，頭上戴著小桃鼠送的螃蟹髮箍，是她的招牌造型。（圖／翻攝自羚邦臉書）

🟡 島二郎

▲島二郎是森林深處拉麵店「島二郎」的店主，豪爽外型令人印象深刻。（圖／翻攝自羚邦臉書）

🟡 賽蓮

▲賽蓮是《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》全新登場的重要角色，故事中的神秘事件都與她有關。（圖／翻攝自羚邦臉書）

超人氣IP《吉伊卡哇》電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》即將於7月31日上映，電影延續可愛療癒的畫風，描述兔兔收到一張神秘傳單，寫著去人魚島上討伐報酬高達100倍，還有免費拉麵與限定甜點，讓吉伊卡哇、小八貓與兔兔滿心期待「人魚島冒險」。可能有不少第一次接觸《吉伊卡哇》的觀眾好奇「沒看過漫畫、動畫可以去看電影嗎？」「吉伊卡哇是誰？烏薩奇、海獺又是什麼角色？」《NOWNEWS》整理10位電影中出場人物，帶你快速認識角色背景，不必擔心看電影無法融入劇情。吉伊卡哇是故事主角，個性善良又努力，膽小、遇到事情常常忍不住哭出來，但每次面對困難，都願意鼓起勇氣保護朋友。平時靠討伐、除草等工作維持生活，在本次人魚島的冒險中面臨道德的抉擇。小八貓是吉伊卡哇的好朋友，也是三人組裡最成熟穩重、唯一擁有台詞的。喜歡拍照、自己下廚、與人交談，遇到事情可以冷靜分析，經常擔任照顧大家、提出建議的重要角色。活力十足、天不怕地不怕的兔兔（又譯：烏薩奇），說話方式很獨特，常發出「呀哈」、「烏拉」等叫聲，讓人摸不著頭緒。看似不受控制、自由奔放的他，擁有極強的戰鬥能力，也是人氣極高的角色。在原作中，小桃與一隻被稱為「大強」的怪物交換了身體，因此現在大家看到「愛裝可愛、自私任性、愛亂叫」的小桃，其實是原本的大強，而真正的小桃靈魂，則困在大強的身體裡，這也是《吉伊卡哇》世界觀中耐人尋味的伏筆之一。雖然小桃個性有些自我中心，但反差魅力十足，在粉絲間擁有超高人氣。栗子饅頭是《吉伊卡哇》中最Chill的成熟大人代表，最大的興趣就是品嘗美酒與下酒菜。每當酒精下肚時，都會露出滿足神情並發出招牌的「哈啊……」，成為不少粉絲喜歡的療癒角色。海獺是討伐排行榜第一名的高手，也是吉伊卡哇等人努力追趕的目標，被稱作師傅，實力強大卻沒有架子，平時最喜歡甜點、擁有駕駛執照，兼具帥氣與親切感的人氣角色。風獅爺在拉麵店「郎」擔任助手，為了能夠工作，考取了難度極高的「超級打工仔證照」。個性開朗又努力，是作品中相當勵志的人物。古本屋經營二手書店，因此大家都直接稱呼她為「古本屋」。她頭上戴著小桃鼠送的螃蟹髮箍，外表溫柔可愛，與小桃鼠之間也有著深厚的友情。島二郎是森林深處神祕拉麵店「島二郎」的店主，外型粗獷、個性豪爽，雖然戲份不算最多，卻因鮮明形象成為不少粉絲印象深刻的角色。賽蓮是《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》的重要角色，擁有能讓農作物生長得更好的神奇歌聲。人魚島居民雖然十分害怕她，長久以來仍與賽蓮及人魚們和平共處。然而一隻人魚突然失蹤後，原本的平衡也被打破，賽蓮開始襲擊島上居民。失蹤事件的真相，以及她發動攻擊的真正原因，成為電影故事的核心。