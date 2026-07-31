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▲《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》首波特典超有誠意，是日本原裝進口的8款吊飾，角色包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺以及古本屋，7月31日～8月6日期間買票進戲院，一人憑票根就能兌換。（圖／羚邦亞洲）

▲信義威秀截至早上10點半，依舊滿滿人潮排隊兌換吉伊卡哇特典 。（圖／威秀提供）

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》今（31）日正式在台上映，隨著日本同步空運來台的，全台各地影城天還沒亮就陸續出現排隊人潮，不少影迷不到清晨6點就到場卡位，只為搶先拿到超萌「迷你公仔吊飾」。不過，相較於去年8月《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》上映時，每逢新特典開放兌換便擠爆影城、甚至形成週週排隊盛況，《吉伊卡哇》首日雖然人氣火熱，但整體人潮相對平穩，威秀影城也跟《NOWNEWS今日新聞》表示特典備貨充足，粉絲暫時不用擔心換不到。《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》這次推出7月31日至8月6日限定的首週特典「迷你公仔吊飾」，共集結吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺、古本屋等8位超人氣角色，每一款都依照電影《人魚島的秘密》主題重新打造，不僅完整還原角色招牌表情，更採用立體公仔搭配吊飾設計，不論掛在包包、鑰匙圈、手機、娃包，或收藏展示都相當吸睛，因此消息一公布便吸引大批粉絲鎖定首日進場。，今天一早就湧現不少排隊人潮，其中多數都是趕著上班的粉絲，有人清晨特地提早出門，領完特典後再直接去公司；也有人擔心排隊時間太長，乾脆請特休，只為順利把限定吊飾帶回家。有上班族跟記者表示，因為真的沒時間排隊，決定選擇下班後再進場，希望避開尖峰時段。信義威秀現場戰況更是驚人，一早排隊人龍從二樓一路延伸到一樓，由於排隊空間有限，隊伍甚至繞到一樓影城轉角，人數多到一眼望去數不清，而特典約也於上午8點發完第一批觀眾，人潮是一波接著一波陸續現身。威秀影城公關李光爵接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，整體盛況不像去年《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》上映時那樣誇張，截至上午10點30分左右，現場仍持續有約5至10位影迷排隊兌換特典、進場看電影。對於還沒進場的粉絲，威秀也特別喊話不用太過緊張，李光爵表示，目前首週特典備貨充足，只要在活動期間8月6日前完成觀影並符合兌換資格，都有很高的機會順利拿到限定吊飾，因此沒有趕在今天一早排隊的影迷，也不用擔心已經全數換光。其實《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》去年8月在台上映後，不僅締造驚人票房，每逢推出新一波特典，影城首日清晨都會湧現大批排隊人龍，甚至形成「每週都要搶一次」的現象級熱潮，許多影迷天還沒亮就到場卡位，堪稱近年最瘋狂的特典盛況之一。相較之下，《吉伊卡哇》雖然也成功吸引大批粉絲早起朝聖，但排隊秩序相對順暢，未重現當時「擠爆影城」的盛況。