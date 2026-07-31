迷你公仔吊飾」乙個，每人每次限兌四個，款式隨機贈送， 數量有限，送完為止。



我是廣告 請繼續往下閱讀 《吉伊卡哇 人魚島的秘密》首週特典有哪些？空運來台8款吊飾

✅吉伊卡哇

✅小八貓

✅兔兔

✅小桃鼠

✅栗子饅頭

✅海獺

✅風獅爺

✅古本屋



這次推出的首週（7月31日～8月6日）限定特典為「迷你公仔吊飾」，一共集結8位超人氣角色，包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺以及古本屋，每一款都依照《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》的電影主題重新設計，不僅完整還原角色招牌表情與造型，更以立體公仔搭配吊飾設計呈現，尺寸小巧精緻，無論掛在包包、鑰匙、手機、娃包，或是擺放在收藏櫃展示，都相當吸睛，可愛度爆表。



這8款角色皆採隨機贈送方式，無法指定款式，也讓蒐集全套更具挑戰性，不少粉絲預料將掀起交換、蒐集熱潮。這對於喜愛吉伊卡哇的收藏迷來說，不只是電影紀念品，是一組值得珍藏的日本同步限定周邊。



首週特典活動自電影上映日起至8月6日止，只要於活動期間購買《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影票，即可依各戲院公告兌換首週限定「迷你公仔吊飾」1個，每人每次限兌4個，款式採隨機發送，數量有限，送完為止，實際兌換方式仍以各戲院現場公告為準。



《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》介紹 片長100分鐘



《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》片長100分鐘，故事描述吉伊卡哇與小八貓在廣場休息時，兔兔突然帶著一張神祕的「特別島嶼邀請函」現身，傳單宣稱島上的討伐報酬高達100倍，還有島嶼限定拉麵與甜點全部「實質免費」，讓吉伊卡哇一行人立刻心動，決定搭船前往神祕島嶼展開合宿之旅。然而，海獺師傅卻察覺高薪資、高報酬的背後恐怕暗藏不尋常的真相，在這座充滿美食、寶藏與人魚傳說的島嶼上，一場意想不到的冒險也正式揭開序幕。







日本最夯IP吉伊卡哇首部電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》今（31）日正式在台上映，代理發行商羚邦亞洲也同步祭出「與日本完全相同的」首週（7月31日～8月6日）入場特典，讓台灣粉絲不用飛日本，也能收藏到日本戲院同步發送的限定周邊！而這次的特典為8款角色吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺、古本屋的吊飾，憑票根即可依戲院公告兌換首週限定「