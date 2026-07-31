超人氣動畫電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》在今（31）日起於全台灣上映。由於台灣首周特典將比照日本首周內容，只要在7月31日至8月6日購買電影票，就能隨機兌換8款角色的「迷你公仔吊飾」，這也讓不少粉絲為了特典拚了，還有粉絲請特休，6點就開始排隊，超狂人潮直接擠爆戲院，不少粉絲還在社群互相回報戰況，就怕拿不到特典。但影迷不用擔心，威秀稍早表示，目前備貨充足，暫時不用擔心換不到。
《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》上映第一天，就湧入全台粉絲擠爆各地戲院，為了可以兌換首周的特典。不少粉絲也回報各戲院戰況，告知其他粉絲特典的剩餘數量。有粉絲直接請了特休，一早6點起床就衝到戲院購買電影票，並沒花多少時間就幸運拿到了特典，然後再回家補眠，還笑說：「領完去上班根本時間綽綽有餘。」
排了10分鐘就拿到！粉絲曬各地區戰況
不少粉絲也分享京站威秀影城的現場照片，只見一大早就有粉絲到現場置板凳排隊，透露因為排了太多人，所以工作人員就先整隊上樓，該名粉絲也在8點多就成功拿到特典；另一位粉絲也在同地點排隊，表示排了10分鐘就拿到。在板橋威秀影城的粉絲也透露給尚未拿到的粉絲，表示工作人員說量很多，但因為排隊人潮眾多，又沒有確切的剩餘特典數量，粉絲們還是要盡快到場。
而8點15分才開始發放的信義威秀，則是在6點多就出現排隊人龍，有粉絲指出，目前看來最多人排隊的就是信義區、大巨蛋、板橋的戲院，松仁威秀與西門町的反而沒什麼人，不少人也根據社群回報的各區戰況決定前往排隊。
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不少粉絲也分享京站威秀影城的現場照片，只見一大早就有粉絲到現場置板凳排隊，透露因為排了太多人，所以工作人員就先整隊上樓，該名粉絲也在8點多就成功拿到特典；另一位粉絲也在同地點排隊，表示排了10分鐘就拿到。在板橋威秀影城的粉絲也透露給尚未拿到的粉絲，表示工作人員說量很多，但因為排隊人潮眾多，又沒有確切的剩餘特典數量，粉絲們還是要盡快到場。
而8點15分才開始發放的信義威秀，則是在6點多就出現排隊人龍，有粉絲指出，目前看來最多人排隊的就是信義區、大巨蛋、板橋的戲院，松仁威秀與西門町的反而沒什麼人，不少人也根據社群回報的各區戰況決定前往排隊。