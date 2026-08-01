《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影首週特典「迷你公仔吊飾」7月31日正式開跑後，全台各地影城一早就湧入排隊人潮，不少粉絲清晨卡位、甚至請特休，只為搶先拿到日本同步空運來台的限定公仔。不過，隨著特典熱度飆升，不只台灣社團陸續出現轉售、競標文，日本二手平台Mercari更早已掀起一波炒價潮，原本免費贈送的特典，如今竟喊價到新台幣數百元、整套更突破5200元；連「無特典電影票」也有人要買，人氣可見一斑。
《吉伊卡哇》特典瘋搶 台灣日本黃牛都在高價賣
《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》首週特典共推出吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺、古本屋等8款「迷你公仔吊飾」，每位觀眾憑電影票可隨機獲得1款。由於角色採電影《人魚島的秘密》限定造型，加上日本同步派發，收藏價值相當高，開放兌換第一天便掀起搶換熱潮。
實際觀察，特典在台灣二手社團已開始出現大量轉售、競標貼文，其中人氣最高的兔兔價格最驚人，有賣家直接開價600元，也有人從150元起標競標，短短幾小時就吸引多人喊價；另一位賣家則以500元出售未拆封兔兔。整體市場行情來看，目前角色人氣依序為第一名兔兔、第二名小八貓、第三名小桃鼠，因此價格也明顯高於其他角色。
這股收藏熱潮不只出現在台灣，日本Mercari同樣炒得火熱，從平台成交與販售資訊可見，8款完整未拆封套組目前開價約2萬2000日圓（約新台幣約4500元）；若是10入未拆封套組，價格更衝上2萬5555日圓（約新台幣約5200元），換算下來，平均每一款吊飾價值已超過500元新台幣。
也因為全民瘋搶《吉伊卡哇》首週特典，導致不少熱門場次電影票迅速完售，社群也開始出現「只售電影票，無特典」的轉售貼文，沒想到真的有人願意在社群上「訂《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影票」，特殊交易讓人看傻眼。
《吉伊卡哇》特典備貨充足 粉絲不必擔心
不過，想收藏的粉絲也不必過度焦慮，上映首日雖然各地影城一早就出現排隊人潮，信義威秀甚至從二樓一路排到一樓，但威秀影城公關李光爵接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，目前首週特典備貨相當充足，影迷不需要因黃牛炒價而急著高價收購。
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《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》首週特典共推出吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺、古本屋等8款「迷你公仔吊飾」，每位觀眾憑電影票可隨機獲得1款。由於角色採電影《人魚島的秘密》限定造型，加上日本同步派發，收藏價值相當高，開放兌換第一天便掀起搶換熱潮。
實際觀察，特典在台灣二手社團已開始出現大量轉售、競標貼文，其中人氣最高的兔兔價格最驚人，有賣家直接開價600元，也有人從150元起標競標，短短幾小時就吸引多人喊價；另一位賣家則以500元出售未拆封兔兔。整體市場行情來看，目前角色人氣依序為第一名兔兔、第二名小八貓、第三名小桃鼠，因此價格也明顯高於其他角色。
這股收藏熱潮不只出現在台灣，日本Mercari同樣炒得火熱，從平台成交與販售資訊可見，8款完整未拆封套組目前開價約2萬2000日圓（約新台幣約4500元）；若是10入未拆封套組，價格更衝上2萬5555日圓（約新台幣約5200元），換算下來，平均每一款吊飾價值已超過500元新台幣。
也因為全民瘋搶《吉伊卡哇》首週特典，導致不少熱門場次電影票迅速完售，社群也開始出現「只售電影票，無特典」的轉售貼文，沒想到真的有人願意在社群上「訂《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影票」，特殊交易讓人看傻眼。
《吉伊卡哇》特典備貨充足 粉絲不必擔心
不過，想收藏的粉絲也不必過度焦慮，上映首日雖然各地影城一早就出現排隊人潮，信義威秀甚至從二樓一路排到一樓，但威秀影城公關李光爵接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，目前首週特典備貨相當充足，影迷不需要因黃牛炒價而急著高價收購。