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▲記者今天直擊傳統市場，現場買氣一般，沒有搶購風潮。（圖／記者葉盛耀攝）

「今早山上風雨影響採收」 葉菜類上漲約一成

▲蔬菜攤前也沒有見到因考量颱風快來而趕緊採購的人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

強颱薔琵持續逼近台灣，每次颱風來襲總伴隨著菜價上漲，《NOWNEWS今日新聞》於今（22）日一早直擊傳統市場，攤販多表示今天買氣一般，並沒有搶購蔬菜的情況，記者今日一早直擊中正、萬華當地居民經常前往採購的「直興市場」，今天上午蔬菜攤買氣一般，攤位前採買民眾零星可數，而市場內的每位民眾幾乎都是悠閒慢慢細看挑選所需食材才下手。縱觀今天傳統市場菜價，大多維持平穩，少數葉菜類漲幅將近一成，有「最強賣菜郎」稱號的廖炯程也提到，「應是今天凌晨山上風雨影響採收的緣故，量少了、價格就上漲」，他也提及今日菜價中高麗菜漲幅明顯，原本一斤40元上漲到50元，等於漲幅2成。記者也在市場直擊高山高麗菜的確賣到一斤50元，最貴一顆要價150元。