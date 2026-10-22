強颱薔琵持續逼近台灣，每次颱風來襲總伴隨著菜價上漲，《NOWNEWS今日新聞》於今（22）日一早直擊傳統市場，攤販多表示今天買氣一般，並沒有搶購蔬菜的情況，大部分蔬菜價格也平穩，少數上漲是葉菜類，幅度將近1成，高麗菜漲幅最高，尤其高山高麗菜從原本一斤40元上漲到50元，等於一顆高麗菜最貴會到150元。
記者今日一早直擊中正、萬華當地居民經常前往採購的「直興市場」，今天上午蔬菜攤買氣一般，攤位前採買民眾零星可數，而市場內的每位民眾幾乎都是悠閒慢慢細看挑選所需食材才下手。
「今早山上風雨影響採收」 葉菜類上漲約一成
縱觀今天傳統市場菜價，大多維持平穩，少數葉菜類漲幅將近一成，有「最強賣菜郎」稱號的廖炯程也提到，「應是今天凌晨山上風雨影響採收的緣故，量少了、價格就上漲」，他也提及今日菜價中高麗菜漲幅明顯，原本一斤40元上漲到50元，等於漲幅2成。記者也在市場直擊高山高麗菜的確賣到一斤50元，最貴一顆要價150元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
縱觀今天傳統市場菜價，大多維持平穩，少數葉菜類漲幅將近一成，有「最強賣菜郎」稱號的廖炯程也提到，「應是今天凌晨山上風雨影響採收的緣故，量少了、價格就上漲」，他也提及今日菜價中高麗菜漲幅明顯，原本一斤40元上漲到50元，等於漲幅2成。記者也在市場直擊高山高麗菜的確賣到一斤50元，最貴一顆要價150元。
更多「薔琵颱風」相關新聞。