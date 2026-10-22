拉亞漢堡攜手《真・三國無雙２ with 猛將傳 Remastered》推出台灣限定「無雙武將造型寵物頭套」，今（22）日開賣，沒想到短短幾小時就有部分門市出現缺貨情況，讓不少網友哀嚎買不到。更有民眾抱怨，明明 Laya NOW App 顯示有貨，到現場卻被告知售完，甚至被改成預購，引發庫存管理爭議。對此，拉亞漢堡緊急在 Threads 公告，預計10月28日（三）起陸續補貨，《NOWNEWS今日新聞》也進一步向官方詢問門市疑似提前販售、APP庫存不同步等問題。
《真三國無雙》貓咪頭套開賣就缺貨！10/28起陸續補貨
這次聯名貓咪頭套共有呂布、關羽及諸葛亮3款，將武將經典造型變成貓咪配件，採盲盒隨機販售，會員加購價320元、非會員350元。《NOWNEWS今日新聞》記者今早實際走訪門市，店員透露，清晨5點就有民眾前來購買，到了上午8點，店內頭套已經賣到剩下10盒，幾乎每位購買聯名餐點的顧客都會順手加購一盒。
面對熱烈買氣，拉亞漢堡稍早緊急公告，由於部分門市頭套已經缺貨，目前正加緊安排補貨，預計10月28日起陸續配送至各門市，不過實際到貨時間仍依各店配送情況為準。
APP顯示有貨卻買不到！門市疑提前販售
除了缺貨問題，不少網友在 Threads 反映，明明 APP 顯示附近門市還有庫存，實際前往取餐卻被告知售完，有人甚至遇到訂單被改成預購的情況，質疑線上庫存資訊不準確，讓消費者白跑一趟。此外，也有網友討論部分門市疑似在10月22日正式開賣前，就已經提前販售頭套，引發購買公平性的討論。
針對 APP 庫存問題，拉亞漢堡已在 Threads 公開解釋，由於商品採線上、線下同步販售，可能出現門市現場商品售完，卻尚未及時關閉線上販售選項的情況。官方表示，已通知全台門市確認庫存，並調整後台販售選項，未來也會加強庫存管理。
尚未買到的民眾，可以留意10月28日起的補貨消息，也可嘗試凌晨12點透過 Laya NOW App 預訂餐點並加購頭套。不過，由於目前仍有庫存不同步的情況，建議下單前先向門市確認實際供貨狀況，避免白跑一趟。
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這次聯名貓咪頭套共有呂布、關羽及諸葛亮3款，將武將經典造型變成貓咪配件，採盲盒隨機販售，會員加購價320元、非會員350元。《NOWNEWS今日新聞》記者今早實際走訪門市，店員透露，清晨5點就有民眾前來購買，到了上午8點，店內頭套已經賣到剩下10盒，幾乎每位購買聯名餐點的顧客都會順手加購一盒。
面對熱烈買氣，拉亞漢堡稍早緊急公告，由於部分門市頭套已經缺貨，目前正加緊安排補貨，預計10月28日起陸續配送至各門市，不過實際到貨時間仍依各店配送情況為準。
APP顯示有貨卻買不到！門市疑提前販售
除了缺貨問題，不少網友在 Threads 反映，明明 APP 顯示附近門市還有庫存，實際前往取餐卻被告知售完，有人甚至遇到訂單被改成預購的情況，質疑線上庫存資訊不準確，讓消費者白跑一趟。此外，也有網友討論部分門市疑似在10月22日正式開賣前，就已經提前販售頭套，引發購買公平性的討論。
針對 APP 庫存問題，拉亞漢堡已在 Threads 公開解釋，由於商品採線上、線下同步販售，可能出現門市現場商品售完，卻尚未及時關閉線上販售選項的情況。官方表示，已通知全台門市確認庫存，並調整後台販售選項，未來也會加強庫存管理。
尚未買到的民眾，可以留意10月28日起的補貨消息，也可嘗試凌晨12點透過 Laya NOW App 預訂餐點並加購頭套。不過，由於目前仍有庫存不同步的情況，建議下單前先向門市確認實際供貨狀況，避免白跑一趟。