受到颱風「薔琵」外圍環流可能帶來強風豪雨影響，Pokémon Center TAIPEI（台北寶可夢中心）今（22）日緊急宣布調整新品販售及入場整理券發放時間。原訂10月24日開賣的「Pokémon Timeless Adventure」、「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列新品，將全面延後至10月31日販售；近期引發搶購熱潮的「PokéXciting!」粉紅色皮卡丘吊飾，也將於10月23日、24日暫停販售，改至10月25日重新開賣。
寶可夢中心新品延後一週！10/31才買得到
台北寶可夢中心表示，考量颱風外圍環流可能帶來陣風、陣雨，為確保顧客及工作人員安全，決定調整本週新品販售時間。其中，原訂10月24日登場的「Pokémon Timeless Adventure」系列，包括合眾地區主題A4文件夾、鑰匙圈、壓克力磚及貼紙組，以及關都地區主題文件夾、鑰匙圈，全部延後至10月31日開賣。
另一款「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列蛋糕架，同樣延後至10月31日販售，售價880元。不過，PChome 24h購物的「Pokémon Store」不受影響，仍維持原訂10月23日下午4時開賣，想入手新品的訓練家也可以考慮線上購買。
粉紅皮卡丘暫停販售2天！入場整理券時間也調整
除了新品延期，近期受到粉絲關注的「PokéXciting!」粉紅色皮卡丘吊飾，原價450元，也將在10月23日、24日暫停販售，預計10月25日重新開賣。
入場方式同樣有重大變動，原訂10月23日、24日發放的「開店前入店整理券」取消，並新增10月27日、28日兩天發放整理券；其餘10月25日、26日及31日的整理券發放日期維持不變。
官方提醒，10月25日至27日想入店的民眾，須前往新光三越台北信義新天地A11館1樓入口、香堤大道廣場側指定地點排隊，整理券預計上午8時30分開始發放，上午10時45分結束，每人每日限領1張，無法代領。
此外，即使是未安排發放整理券的日期，官方仍可能視現場人潮臨時實施排隊管制，或改採整理券入場。由於颱風期間天氣不穩定，建議訓練家出發前先確認官方最新公告，避免冒雨排隊卻撲空。
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台北寶可夢中心表示，考量颱風外圍環流可能帶來陣風、陣雨，為確保顧客及工作人員安全，決定調整本週新品販售時間。其中，原訂10月24日登場的「Pokémon Timeless Adventure」系列，包括合眾地區主題A4文件夾、鑰匙圈、壓克力磚及貼紙組，以及關都地區主題文件夾、鑰匙圈，全部延後至10月31日開賣。
除了新品延期，近期受到粉絲關注的「PokéXciting!」粉紅色皮卡丘吊飾，原價450元，也將在10月23日、24日暫停販售，預計10月25日重新開賣。
入場方式同樣有重大變動，原訂10月23日、24日發放的「開店前入店整理券」取消，並新增10月27日、28日兩天發放整理券；其餘10月25日、26日及31日的整理券發放日期維持不變。
此外，即使是未安排發放整理券的日期，官方仍可能視現場人潮臨時實施排隊管制，或改採整理券入場。由於颱風期間天氣不穩定，建議訓練家出發前先確認官方最新公告，避免冒雨排隊卻撲空。