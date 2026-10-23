受到薔琵颱風影響，今（23）日全台共22縣市宣布停班停課，不過苗栗縣政府卻宣布「山釀青春演唱會」照常舉行，引起不少民眾砲轟無視風雨、草菅人命。而綜藝天王吳宗憲今晚也將登台演出，稍早他回應《NOWNEWS今日新聞》：「沒問題的！颱風天一切慢慢來，我往南邊去基本上是還OK。」不過，金鐘獎節目類頒獎典禮延至25日舉行，吳宗憲則表示明天已排定前往新加坡演出，因此將缺席典禮，直呼：「小有遺憾，但沒有關係，讓我的搭檔去把獎座拿回來！」
今22縣市停班課 苗栗演唱會照辦挨轟
由苗栗縣政府主辦的「山釀青春演唱會」今、明兩日在苗栗巨蛋體育館舉行，邀請到白冰冰、台一線、明亮、黃妃、黃連煜、張涵雅、吳宗憲、齊豫、葛兆恩、Givemefive少女隊、陳思瑋、林福臨、張詠潔、蔡亞露、艾薇、玖壹壹等卡司。然而，受到薔琵颱風影響，全台共22縣市宣布停班停課，演唱會不顧風雨如期舉行，讓不少民眾氣炸，痛批：「硬堅持不延期，如果有長輩要出門參加不幸發生意外怎麼辦？真的視人身安全如糞土」、「實在是很不懂停班停課，演唱會居然不延期，苗栗國神邏輯」」、「今天停班停課欸。」
吳宗憲颱風天開唱回應 1原因無緣出席金鐘獎
而吳宗憲今晚將登台演出，面對颱風來勢洶洶，他稍早回應：「沒有問題，因為今天颱風變成金鐘獎必須要改期，那就不用趕了……好好服務一下苗栗的鄉親父老。」表示雖是颱風天但往南邊去基本上是還OK的。
不過，金鐘獎節目類頒獎典禮原訂今晚舉辦，吳宗憲日前受訪時表示會盡量趕回台北參加；如今典禮因颱風延至25日舉辦，吳宗憲則透露明天就必須飛新加坡去表演，所以金鐘獎就沒有辦法去了：「小有遺憾，但沒有關係，讓我的搭檔去把獎座拿回來！畢竟努力了一整年，真的很希望可以拿下金鐘獎。」
吳宗憲再入圍！「綜藝節目主持人獎」競爭超激烈
吳宗憲與陳漢典、Lulu（黃路梓茵）主持的《綜藝大熱門》今年再度入圍「綜藝節目主持人獎」，將對上《11點熱吵店》、《週末最強大》、《全民星攻略》以及《真料理兩鍋論》。
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由苗栗縣政府主辦的「山釀青春演唱會」今、明兩日在苗栗巨蛋體育館舉行，邀請到白冰冰、台一線、明亮、黃妃、黃連煜、張涵雅、吳宗憲、齊豫、葛兆恩、Givemefive少女隊、陳思瑋、林福臨、張詠潔、蔡亞露、艾薇、玖壹壹等卡司。然而，受到薔琵颱風影響，全台共22縣市宣布停班停課，演唱會不顧風雨如期舉行，讓不少民眾氣炸，痛批：「硬堅持不延期，如果有長輩要出門參加不幸發生意外怎麼辦？真的視人身安全如糞土」、「實在是很不懂停班停課，演唱會居然不延期，苗栗國神邏輯」」、「今天停班停課欸。」
而吳宗憲今晚將登台演出，面對颱風來勢洶洶，他稍早回應：「沒有問題，因為今天颱風變成金鐘獎必須要改期，那就不用趕了……好好服務一下苗栗的鄉親父老。」表示雖是颱風天但往南邊去基本上是還OK的。
不過，金鐘獎節目類頒獎典禮原訂今晚舉辦，吳宗憲日前受訪時表示會盡量趕回台北參加；如今典禮因颱風延至25日舉辦，吳宗憲則透露明天就必須飛新加坡去表演，所以金鐘獎就沒有辦法去了：「小有遺憾，但沒有關係，讓我的搭檔去把獎座拿回來！畢竟努力了一整年，真的很希望可以拿下金鐘獎。」
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