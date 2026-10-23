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旅行社展覽推優惠 路跑好手分享經驗

長榮航空馬拉松即將在本週日（25日）在總統府前開跑，同時也在松山文創園區舉辦「跑旅航站 觀光運動博覽會」一連四天登場，除讓跑者現場領取物資外，也邀請旅行社提供海外馬拉松等資訊。不過，因應薔琵颱風來襲，今23日（五）閉館一日，24日（六）目前正常開館，但將視颱風狀況調整，民眾出發前可先至長榮航空官網查詢。「跑旅航站 觀光運動博覽會」在台北松山文創園區三號倉庫舉辦，集合跑旅好手、運動品牌及旅行業者，並提供海外馬拉松、備賽補給及運動防護等資訊。不過，因應薔琵颱風來襲，台北市停班停課，今閉館一日，明天目前正常開館，馬拉松活動目前也照常舉辦。展場把旅遊及航空的元素融入馬拉松賽事領取物資流程，從跑者進入會場、領取物資開始，彷彿感受到出國旅行的氛圍。凡報名參加長榮航空馬拉松的跑者，出示回執單即可快速通關入場；非參賽者只要加入長榮航空「LINE官方帳號」也可免費入場。活動期間現場不限消費金額天天抽CENTURION 百夫長29吋旅行箱，最後一天更加碼抽出長榮航空亞洲不限航點經濟艙來回機票為期四天的博覽會安排多場跑旅分享，邀請周庭印、李翰暄、許瑨庭、劉聿欣及余文彥等路跑好手輪番上陣，分享世界馬拉松大滿貫、超馬極限賽事、組隊挑戰國際賽，並在比賽之餘適當安排行程享受跑旅樂趣等多種備參賽經驗。現場也安排由專業品牌帶來備賽補給、運動防護、肌貼應用及裝備等相關實用內容，從賽前準備到賽後恢復，提供跑者不同階段所需的運動資訊。另外，長汎假期、五福旅遊、世邦旅遊、可樂旅遊、百威旅遊、東南旅遊、喜鴻假期及雄獅旅遊等八家旅行業者也推出限時優惠，包含報名日本、東南亞及歐洲產品享現場優惠價，日本指定行程報名第二人現折6000元，報名黃金海岸馬拉松免報名費，憑「長榮馬號碼布」現場下單「首爾馬」或「福井櫻花馬」，可享每人折1000元折扣等。