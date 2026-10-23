長榮航空馬拉松即將在本週日（25日）在總統府前開跑，同時也在松山文創園區舉辦「跑旅航站 觀光運動博覽會」一連四天登場，除讓跑者現場領取物資外，也邀請旅行社提供海外馬拉松等資訊。不過，因應薔琵颱風來襲，今23日（五）閉館一日，24日（六）目前正常開館，但將視颱風狀況調整，民眾出發前可先至長榮航空官網查詢。
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展場把旅遊及航空的元素融入馬拉松賽事領取物資流程，從跑者進入會場、領取物資開始，彷彿感受到出國旅行的氛圍。凡報名參加長榮航空馬拉松的跑者，出示回執單即可快速通關入場；非參賽者只要加入長榮航空「LINE官方帳號」也可免費入場。活動期間現場不限消費金額天天抽CENTURION 百夫長29吋旅行箱，最後一天更加碼抽出長榮航空亞洲不限航點經濟艙來回機票
旅行社展覽推優惠 路跑好手分享經驗
為期四天的博覽會安排多場跑旅分享，邀請周庭印、李翰暄、許瑨庭、劉聿欣及余文彥等路跑好手輪番上陣，分享世界馬拉松大滿貫、超馬極限賽事、組隊挑戰國際賽，並在比賽之餘適當安排行程享受跑旅樂趣等多種備參賽經驗。現場也安排由專業品牌帶來備賽補給、運動防護、肌貼應用及裝備等相關實用內容，從賽前準備到賽後恢復，提供跑者不同階段所需的運動資訊。
另外，長汎假期、五福旅遊、世邦旅遊、可樂旅遊、百威旅遊、東南旅遊、喜鴻假期及雄獅旅遊等八家旅行業者也推出限時優惠，包含報名日本、東南亞及歐洲產品享現場優惠價，日本指定行程報名第二人現折6000元，報名黃金海岸馬拉松免報名費，憑「長榮馬號碼布」現場下單「首爾馬」或「福井櫻花馬」，可享每人折1000元折扣等。