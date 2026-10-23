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三餐定時影響生理時鐘 醫：不能只用睡眠時數判斷

缺乏適當、充分睡眠已成為現代人健康的隱憂，但一樣睡滿8小時的狀態下，即便是凌晨2點睡、早上10點起床，是否會有差異？醫師表示，認為睡眠時數足夠就好其實是「錯誤認知」，應配合三餐、生理時鐘等，避免影響睡眠品質、增加健康負擔。聯安預防醫學機構總院長鄭乃源提到，太陽帶來的日夜明暗變化，是校準生理時鐘的主要外界訊號，協助中樞生理時鐘與外界日夜同步，辨識何時該清醒、何時準備入睡。有一項刊登於《Current Biology》的研究，觀察3個非工業化社會的睡眠習慣，發現受觀察者平均在太陽下山後約3.3小時入睡，而這是自然環境下的觀察結果。但若白天少見陽光，夜晚卻持續處於明亮環境，加上用餐時間不固定，甚至經常吃宵夜時，可能讓身體收到的時間訊號互相衝突，睡眠與代謝也難以維持協調。鄭乃源指出，生理時鐘不只存在於大腦，包括肝臟、胰臟、肌肉及脂肪等周邊器官也有自己的時鐘，參與血糖與能量代謝，需要與大腦的生理時鐘對準，進食時間是影響周邊時鐘的重要訊號，「三餐定時」也是協助身體生理時鐘校準節律的一環。當生活作息與體內節律錯位，可能出現入睡困難、容易醒來、白天疲倦等情況，也會影響注意力、判斷力與情緒調節。鄭乃源說，研究發現，生理時鐘錯位會干擾血糖調節，並可能使血壓升高、發炎指標增加。若長期持續，又合併睡眠不足或睡眠破碎，可能不利於代謝與心血管健康。因此不能只用「有沒有睡滿8小時」判斷睡眠是否充足而良好。對於維持好的睡眠，鄭乃源建議有2大要素，包括配合生理時鐘，維持固定的起床、就寢時間，假日盡量避免大幅延後；另外，睡眠時數也要留夠，因多數成年人每晚需要7至9小時睡眠，從隔天起床時間往前推算，「預留入睡及睡眠時間」，且躺在床上8小時也並不代表睡了8小時。鄭乃源提醒，照顧睡眠可從白天接觸自然光、晚上降低光線、三餐定時開始，同時留足睡眠時間，讓身體的時刻表與生活作息逐漸同步。