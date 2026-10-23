男星派翠克（柳柏丞）今（23）日遭網紅「耳機妹」的男友指控他們深夜密會，引爆討論。許多網友吃瓜同時，開始好奇派翠克是怎麼走紅的，他從節目《大學生了沒》出道，靠著模仿、拍搞笑影片累積人氣，後來主持《小姐不熙娣》後，人氣大漲，去年還拿下綜藝節目主持人獎，派翠克更把分到的5萬獎金都捐出去，累積觀眾緣。有次他更在路上解救一名鞋子壞掉的女生，說要幫她買鞋，讓不少粉絲都覺得派翠克心地善良，讓他漸漸紅了起來。
派翠克靠諧星形象走紅！主持《小姐不熙娣》奪金鐘
現年34歲的派翠克畢業於文化大學中國戲劇學系，2012年透過節目《大學生了沒》出道，與阿Q、溫慶禹組成搞笑團體放蕩兄弟，後來還成為節目固定班底，並陸續在YouTube拍搞笑影片，這才逐漸走紅。
2022年時，小S在台灣復出主持，派翠克和許得瑋被請來當作助理保鑣，陪同錄影，他幽默的接話速度，獲得觀眾好感。之後小S開節目《小姐不熙娣》，派翠克就成為助理主持人，靠著該節目人氣越來越旺，去年甚至拿下綜藝節目主持人獎。
5萬獎金全捐出去、幫路人買鞋 派翠克累積好口碑
派翠克當時在台上就說，自己會把獎金分出去。而獎金總共是10萬元，派翠克拿到5萬塊後，隔天就在社群分享自己的捐款明細。他把錢捐到「花蓮角兒愛心公益協會」，幫助花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情的災後重建。不少粉絲都稱讚他說到做到，對派翠克越來越有好感。
此外，派翠克做人也相當接地氣，今年5月一名女網友在Threads發文，表示自己因涼鞋的鞋帶斷掉，只能一隻腳赤腳走在路上，派翠克路過看到後，主動上前幫忙，提出幫她去買一雙新鞋子，這份心意讓女網友相當感動。雖然她最後婉拒了派翠克的幫助，但還是將他熱心助人的行為po上網，讓粉絲更認為派翠克是心善的人。
派翠克約會耳機妹挨轟 他親自否認：只是朋友
派翠克也因為種種暖舉在演藝圈累積良好形象，越來越紅，如今卻因為深夜密會耳機妹一事遭到抨擊，讓不少粉絲都覺得可惜，希望他與耳機妹真的沒有發生超過友誼的關係。因為耳機妹有男友，派翠克自己也跟對方說，他已有女友，兩人如果有過夜上床，將形成「雙劈」局面。派翠克今日一早則透過經紀人回應：「同事的感情狀況不清楚，一切都是正常的朋友聚會，請勿過多揣測。」
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現年34歲的派翠克畢業於文化大學中國戲劇學系，2012年透過節目《大學生了沒》出道，與阿Q、溫慶禹組成搞笑團體放蕩兄弟，後來還成為節目固定班底，並陸續在YouTube拍搞笑影片，這才逐漸走紅。
2022年時，小S在台灣復出主持，派翠克和許得瑋被請來當作助理保鑣，陪同錄影，他幽默的接話速度，獲得觀眾好感。之後小S開節目《小姐不熙娣》，派翠克就成為助理主持人，靠著該節目人氣越來越旺，去年甚至拿下綜藝節目主持人獎。
派翠克當時在台上就說，自己會把獎金分出去。而獎金總共是10萬元，派翠克拿到5萬塊後，隔天就在社群分享自己的捐款明細。他把錢捐到「花蓮角兒愛心公益協會」，幫助花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情的災後重建。不少粉絲都稱讚他說到做到，對派翠克越來越有好感。
此外，派翠克做人也相當接地氣，今年5月一名女網友在Threads發文，表示自己因涼鞋的鞋帶斷掉，只能一隻腳赤腳走在路上，派翠克路過看到後，主動上前幫忙，提出幫她去買一雙新鞋子，這份心意讓女網友相當感動。雖然她最後婉拒了派翠克的幫助，但還是將他熱心助人的行為po上網，讓粉絲更認為派翠克是心善的人。
派翠克約會耳機妹挨轟 他親自否認：只是朋友
派翠克也因為種種暖舉在演藝圈累積良好形象，越來越紅，如今卻因為深夜密會耳機妹一事遭到抨擊，讓不少粉絲都覺得可惜，希望他與耳機妹真的沒有發生超過友誼的關係。因為耳機妹有男友，派翠克自己也跟對方說，他已有女友，兩人如果有過夜上床，將形成「雙劈」局面。派翠克今日一早則透過經紀人回應：「同事的感情狀況不清楚，一切都是正常的朋友聚會，請勿過多揣測。」
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