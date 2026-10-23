薔琵颱風今（23）日風雨增強，全台20縣市停止上班上課，百貨公司、電影院也陸續宣布暫停營業。不過，雙北仍有3間百貨維持正常營業，包括台北信義區ATT 4 FUN，以及新北永和比漾廣場、蘆洲徐匯廣場，引發網友熱議，痛批「藐視員工安全」。
颱風停班停課！雙北3間百貨正常營業挨轟
薔琵颱風來襲，昨（22）日宣布停班停課後，京站時尚廣場率先公告休業一天，不過，部分館內店家仍維持營業，包括萊爾富24小時營業、屈臣氏營業時間為7:00至00:00、路易莎咖啡營業時間為8:00至16:00，以及順成蛋糕營業時間為13:00至22:00。
隨後，台北101、遠雄廣場、BELLAVITA也陸續公告暫停營業。今（23）日上午，新光三越、SOGO、Global Mall環球購物中心也宣布全台分店休業一天。
除了百貨公司外，威秀影城也公告，今（23）日17:00前維持正常營業，後續將視風雨狀況調整營業安排。
薔琵颱風襲台！全台20縣市周五停班課一天，台北101、華泰名品城、京站百貨、新光三越、SOGO皆公告10月23日暫停營業一天，《NOWNEWS》整理全台百貨颱風天是否營業？並持續更新最新營業資訊，提醒民眾颱風天可別傻傻撲空。
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薔琵颱風來襲，昨（22）日宣布停班停課後，京站時尚廣場率先公告休業一天，不過，部分館內店家仍維持營業，包括萊爾富24小時營業、屈臣氏營業時間為7:00至00:00、路易莎咖啡營業時間為8:00至16:00，以及順成蛋糕營業時間為13:00至22:00。
隨後，台北101、遠雄廣場、BELLAVITA也陸續公告暫停營業。今（23）日上午，新光三越、SOGO、Global Mall環球購物中心也宣布全台分店休業一天。
除了百貨公司外，威秀影城也公告，今（23）日17:00前維持正常營業，後續將視風雨狀況調整營業安排。
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