薔琵颱風今（23）日風雨增強，全台20縣市停止上班上課，百貨公司、電影院也陸續宣布暫停營業。不過，雙北仍有3間百貨維持正常營業，包括台北信義區ATT 4 FUN，以及新北永和比漾廣場、蘆洲徐匯廣場，引發網友熱議，痛批「藐視員工安全」。

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颱風停班停課！雙北3間百貨正常營業挨轟

薔琵颱風來襲，昨（22）日宣布停班停課後，京站時尚廣場率先公告休業一天，不過，部分館內店家仍維持營業，包括萊爾富24小時營業、屈臣氏營業時間為7:00至00:00、路易莎咖啡營業時間為8:00至16:00，以及順成蛋糕營業時間為13:00至22:00。

隨後，台北101、遠雄廣場、BELLAVITA也陸續公告暫停營業。今（23）日上午，新光三越、SOGO、Global Mall環球購物中心也宣布全台分店休業一天。

不過，有網友發起討論指出，目前雙北地區仍有3間百貨維持正常營業，包括台北信義區ATT 4 FUN，以及新北市永和比漾廣場、蘆洲徐匯廣場，引發不少網友不滿，留言表示「大家不要去消費就好了」、「唉……注意安全啊」、「真的超扯，想錢想瘋了」、「有夠無良的百貨，以後去信義絕對不會去消費，反正旁邊選擇這麼多」。

除了百貨公司外，威秀影城也公告，今（23）日17:00前維持正常營業，後續將視風雨狀況調整營業安排。

薔琵颱風襲台！全台20縣市周五停班課一天，台北101、華泰名品城、京站百貨、新光三越、SOGO皆公告10月23日暫停營業一天，《NOWNEWS》整理全台百貨颱風天是否營業？並持續更新最新營業資訊，提醒民眾颱風天可別傻傻撲空。


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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...