中度颱風薔琵襲台，目前暴風圈已經籠罩全台灣，今（23）日包含北北基桃等21個縣市宣布停止上班、上課，不過「小龍女」李多慧不畏風雨，按照原定計畫出席骨科醫學會活動，她以雙馬尾造型俏麗現身，粉絲一看笑翻：「頭髮是被風吹亂嗎」、「馬尾好像被吹成小龍捲風！」
賣力跳護膝舞蹈 李多慧亂髮成亮點
今天中午，李多慧以「膝力應援大使」身分現身活動會場，她紮著雙馬尾，穿橘色POLO衫微露纖腰，搭配白色百褶裙，岔出一雙鉛筆美腿，在台上賣力跳著護膝舞蹈，宣導膝關節保養的小撇步，其中女神分岔且凌亂的髮流，被粉絲形容「是剛在路上被風吹成這樣嗎」、「致敬颱風天的髮型」。
李多慧素顏採買防颱 粉絲認不出來
李多慧來台灣發展4年，似乎已經很習慣面對颱風來襲，她昨晚分享跟爸媽前往連鎖美式賣場採買的照片，李多慧戴著黑色遮陽帽、同色口罩，穿運動風衣自拍，還疑似沒有化妝，露出一雙深邃大眼睛，身旁媽媽則沒有任何遮掩，對著鏡頭開心比YA，有趣的是，爸爸在後方靠著手推車和手扶梯打哈欠，看起來十分疲憊。
李多慧寫下：「馬上跟爸爸媽媽來好市多買糧食了，大家颱風天都要注意安全喔！」粉絲紛紛表示，「媽媽很好認，應該等下就被包圍了」、「包得好，免得粉絲一堆無法買菜」、「多慧怎麼遮都沒用的！因為大家會先認出媽媽」、「第一眼以為右邊是多慧」、「包成這樣誰看得出來妳是大黑」、「還好沒露臉，不然好市多暴動了！」
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今天中午，李多慧以「膝力應援大使」身分現身活動會場，她紮著雙馬尾，穿橘色POLO衫微露纖腰，搭配白色百褶裙，岔出一雙鉛筆美腿，在台上賣力跳著護膝舞蹈，宣導膝關節保養的小撇步，其中女神分岔且凌亂的髮流，被粉絲形容「是剛在路上被風吹成這樣嗎」、「致敬颱風天的髮型」。
李多慧來台灣發展4年，似乎已經很習慣面對颱風來襲，她昨晚分享跟爸媽前往連鎖美式賣場採買的照片，李多慧戴著黑色遮陽帽、同色口罩，穿運動風衣自拍，還疑似沒有化妝，露出一雙深邃大眼睛，身旁媽媽則沒有任何遮掩，對著鏡頭開心比YA，有趣的是，爸爸在後方靠著手推車和手扶梯打哈欠，看起來十分疲憊。
李多慧寫下：「馬上跟爸爸媽媽來好市多買糧食了，大家颱風天都要注意安全喔！」粉絲紛紛表示，「媽媽很好認，應該等下就被包圍了」、「包得好，免得粉絲一堆無法買菜」、「多慧怎麼遮都沒用的！因為大家會先認出媽媽」、「第一眼以為右邊是多慧」、「包成這樣誰看得出來妳是大黑」、「還好沒露臉，不然好市多暴動了！」