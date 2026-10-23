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車市真的回溫！汽車零售年增逾2成

▲歸納前3季營收表現，批發、零售、餐飲均創同期新高，全年有望再破歷史紀錄。（圖／記者鍾泓良攝影）

中秋聚餐、連假出國 餐館業、團膳年增雙位數

外銷、內需今年前3季同步繳出好成績！經濟部統計處今（23）日公布「9月批發、零售及餐飲業營收」，批發業因AI及雲端服務業擴廠，訂單爆量，9月營收達1兆9,391億元，創歷史新高；代表內需產業的零售業、餐飲業9月營收同樣也創同月新高。歸納前3季營收表現，批發、零售、餐飲均創同期新高，全年有望再破歷史紀錄。統計處預估，批發業10月營收年增率落在48.7% 至53.3%；零售業10月營收年增率5.4% 至8.5%；餐飲業10月營收年增率0.7% 至3.7%。對於餐飲業可能陷入負成長，經濟部統計處副處長陳玉芳主因是去年10月有中秋、雙十及光復等連假，但今年中秋是落在9月，因此對於內需動能有些許影響。統計處表示，批發業9月營收為1兆9,391億元，年增52.0%。其中，機械器具批發業受惠AI及雲端資料服務等應用加速擴展，挹注伺服器、記憶體及相關電子零組件出貨暢旺，年增87.7%；化學材料批發業因電子用化學材料需求攀升，加以石化原料價格上揚，年增3成。今年前3季，批發業累計營收為14兆5,815億元、年增41.3%，創同期新高。零售業營收4,301億元，年增8.5%，若不計列汽機車零售業，則年增6.2%，兩者相差1.3個百分點。進一步分析，汽機車零售業受惠車市買氣回溫，年增20.3%，打破6月年增19.1%的紀錄。對於是否為民俗月後的車市買氣累積？陳玉芳認為，確實可以看到關稅影響減緩，進口車數量增加，因此認定是車市買氣真的回神。而因應中秋連假採買與贈禮需求增溫，百貨改裝及新商場開幕效益挹注，綜合商品零售業年增5.4%。百貨公司年增7.9%；超級市場因上年同月適逢中元節檔期，在比較基期偏高下，年減3.5%；便利商店受惠節慶連假商機，加以聯名鮮食及飲品推陳出新，挹注業績成長，年增4.4%；量販店因業者擴大促銷力道及優惠商品拉抬買氣，年增12.5%。零售業網路銷售額年增7.9%，其中電子購物及郵購業因業者強化行銷與折扣力道，擴增商品多樣性，加以暑假娛樂需求推升3C 商品銷售，年增8.0%；布疋及服飾品零售業因數位銷售渠道拓展，加以聯名商品及行銷活動挹注買氣，年增14.3%。零售業營業額為3兆7,283億元，年增5.3%，同樣拿下同期新高。餐飲業受到中秋節連假民眾外食聚餐，以及業者多品牌展店策略奏效，餐館業年增7.8%；飲料店因節慶促銷及營業據點擴展，年增4.9%；外燴及團膳承包業受惠連續假期出國潮湧現，推升航餐需求，加以企業學校團膳營收成長，年增14.1%。餐飲業營業額為8,266億元，年增4.1%，累計營收達同期新高。據受查廠商對10月營運看法，按營業額計算動向指數批發業為49.6、零售業為56.0、餐飲業為52.4，顯示10月份批發業營業額將較上月減少，零售業及餐飲業營業額則將較上月增加。