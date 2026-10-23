我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃園市環保局發布颱風清運特報，10/24日間停收、晚間照常。（圖／翻攝桃園市環保局）

中度颱風薔琵進逼，全台多個縣市明（24）日持續停止上班上課，民眾最關心是否有垃圾車收運？新北市宣布明日午後加班收運垃圾；桃園市日間停收、晚間照常；基隆市早晨定點暫停、夜間正常收運。其餘停班縣市待公告，上班課縣市依連假時程。《NOWNEWS今日新聞》即時掌握全台最新清運狀況。（不斷更新）新北市：明日停止上班上課。環保局宣布，考量市民居家防颱產生的廢棄物清理需求，明（24）日。具體清運時間與路線將配合天候動態調整，請民眾留意里民廣播、垃圾車鈴聲，或至「新北樂圾車」官方網站查詢。基隆市：明日停止上班上課。基隆市環保局考量民眾清理家園需求及預估下午風雨漸緩，明（24）日早晨垃圾輔助點（定點）持續暫停一日，。若市民有大型家具清運需求，請於上班日向環保局登記申請（仁愛、暖暖、七堵區專線：2431-2589；中山、安樂、信義、中正區專線：2466-6863）。桃園市：明日停止上班上課。環保局公布最新清運特報，明（24）日週六「日間線停止收運」、「」。各區垃圾定點收受點於中午 12:00 至晚間 20:00 維持開放；環保局呼籲市民落實分類，切勿隨意棄置。明（24）日宣布停止上班、停止上課之縣市，最新垃圾收運規劃如下（即時滾動更新）：台北市：（待公告）新竹市、新竹縣：（待公告）苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣：（待公告）宜蘭縣：（待公告）連江縣：（待公告）花蓮縣：停班停課資訊尚未宣布（待公告）明（24）日正常上班上課之南部、東部與離島縣市，適逢 2026 年光復節 3 天連續假期（10/24～10/26），各縣市垃圾清運時程更新如下：台南市：10/24（六）正常收運；10/25（日）例行停收；10/26（一）東區、中西區、南區、北區、安平、安南、永康、新化、仁德、歸仁等 22 區全面停收，僅新營、佳里、善化等 15 區維持正常清運。高雄市：10/24（六）、10/26（一）正常清運；10/25（日）例休停收。屏東縣：屏東市 10/24 與 10/26 正常收運，10/25 例休；機場北路資收場連假 3 天皆正常開放。嘉義縣：10/24 僅阿里山鄉停收，10/25 全縣停收，10/26 大林、新港、東石定時定點停收。嘉義市：（待公告）台東縣：台東市、池上鄉 10/24 與 10/26 正常收運，10/25 停收。澎湖縣：馬公市 10/24、10/26 正常出勤，10/25 沿線停收但維持定點收運。金門縣：（待公告）