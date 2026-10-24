名媛蔡依珊擁有絕頂顏值、大家閨秀氣質，與國民黨前副主席連勝文結縭20年，育有兩名兒子，目前為自家即食品牌創意總監，忙於事業也不忘做公益，形象優質。正值中颱薔琵來襲，台北市停班課，蔡依珊在IG分享和小兒子連安捷打籃球的影片，素顏、一頭亂髮又穿睡衣的她面目猙獰，完全不顧形象，相當投入，令人發笑。
與小兒子一對一鬥牛 蔡依珊居家模樣現形
曝光的影片，可見16歲的連安捷穿坦克背心、運動長褲，露出一雙結實手臂，看似在自家社區的籃球場運球，下一個畫面切到母子一對一鬥牛，可見蔡依珊隨意盤起長髮，穿一件灰色寬鬆睡衣、貼腿褲，臉上沒有任何脂粉，使勁地阻擋兒子上籃，表情和肢體動作十分逗趣。
蔡依珊、連勝文同框尬舞 兩個兒子也入鏡
蔡依珊經常不吝公開家庭生活，6月分享和連勝文及兩名兒子飯後同框跳舞的短片，讓夫妻不和等諸多謠言不攻自破，片中只見她和連勝文、長子連定捷、小兒子連安捷站一排背對鏡頭，背景音樂一下，連定捷率先轉身熱舞，接著依序是連安捷、連勝文和蔡依珊，4人跳著不太流暢的舞步，連勝文還不停比出嘻哈手勢，讓人莞爾。
有趣的是蔡依珊在配文寫下：「飯後娛樂，想搶C位！你哪位？」透露是一家四口吃完飯後的即興演出，還揶揄了一開始想站在中間位的老公，讓外界見識到一家子極其親密的感情。
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曝光的影片，可見16歲的連安捷穿坦克背心、運動長褲，露出一雙結實手臂，看似在自家社區的籃球場運球，下一個畫面切到母子一對一鬥牛，可見蔡依珊隨意盤起長髮，穿一件灰色寬鬆睡衣、貼腿褲，臉上沒有任何脂粉，使勁地阻擋兒子上籃，表情和肢體動作十分逗趣。
蔡依珊經常不吝公開家庭生活，6月分享和連勝文及兩名兒子飯後同框跳舞的短片，讓夫妻不和等諸多謠言不攻自破，片中只見她和連勝文、長子連定捷、小兒子連安捷站一排背對鏡頭，背景音樂一下，連定捷率先轉身熱舞，接著依序是連安捷、連勝文和蔡依珊，4人跳著不太流暢的舞步，連勝文還不停比出嘻哈手勢，讓人莞爾。
有趣的是蔡依珊在配文寫下：「飯後娛樂，想搶C位！你哪位？」透露是一家四口吃完飯後的即興演出，還揶揄了一開始想站在中間位的老公，讓外界見識到一家子極其親密的感情。