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▲蔡依珊（左二）、連勝文（右二）和大兒子連定捷（左一）、小兒子連安捷飯後一起熱舞。（圖／翻攝自Patty Tsai 蔡依珊IG＠pattytsai13）

47歲名媛蔡依珊和大9歲國民黨前副主席連勝文結縭19年，育有兩子，近年夫妻倆常被外界質疑婚姻不睦，甚至還有家暴的流言傳出，但當事人皆不隨之起舞，蔡依珊近日分享一支和連勝文及兩名兒子飯後同框跳舞的短片，讓家庭不和諧等諸多謠言不攻自破。日前，蔡依珊在IG上傳一則限時動態，只見她和連勝文、18歲長子連定捷（Romano）、15歲小兒子連安捷（Angelo）站一排背對鏡頭，背景音樂一下，連定捷率先轉身熱舞，接著依序是連安捷、連勝文和蔡依珊，4人跳著不太流暢的舞步，連勝文還不停比出嘻哈手勢，令人莞爾。蔡依珊在配文打趣寫下：「飯後娛樂，想搶C位！你哪位？」透露是一家四口吃完飯後的即興演出，還揶揄了一開始想站在中間位的老公，讓外界見識到一家子極其親密的感情。蔡依珊過去偶爾會分享夫妻日常，曾經透露某天早上，連勝文看到法鬥愛犬「憨憨」坐著等他吃早餐，突然發自內心說：「我們家狗狗好喜歡我。」蔡依珊一聽沒有回話，心想「咦...不是當初最反對養寵物的...」沒想到，連勝文接著又說：「所有小動物都喜歡我。」這時，蔡依珊終於開口：「你以為你灰姑娘喔！」對於連勝文被蔡依珊吐槽，網友笑翻：「這對話太可愛」、「連先生真是天外飛來一筆奇思妙想」、「被灰姑娘戳到笑點」、「太幽默了！」有人說「我怎麼覺得憨憨跟連有像」，蔡依珊回覆：「大眼睛的連先生！」調侃另一半眼睛小。