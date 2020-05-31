整天打電腦！OL脖子痠痛「扭一扭」　半夜突然手腳沒知覺

▲醫師查看小真狀況。（圖／翻攝南方+）

在電腦前工作一整天，有些人習慣伸展一下來舒緩長期固定姿勢的勞累，不過伸展脖子可就有學問了，中國大陸一名女OL日前扭完脖子疼痛竟更劇烈，甚至出現下半身麻木、近似癱瘓的感覺！綜合陸媒報導，中國大陸廣東省深圳市一名34歲女子小真（化名），本月15日上班打電腦一整天，下班後覺得脖子痠痛，便扭一扭脖子試圖減緩不適。沒想到回家後脖子的疼痛感加劇，要躺下睡覺時更加嚴重。凌晨3時，小真疼痛難耐，搖醒一旁的丈夫要求帶她去醫院，經過推拿治療、醫院開立止痛藥後返家，不過凌晨4時許，小真的脖子又開始疼痛，而且比先前還要劇烈，就算吃止痛藥也沒用，而且還出現雙腿無法動彈的狀況。小真的丈夫連忙叫救護車送醫，經過急診醫師檢查，發現小真的頸部椎間盤突出，可能是急性脊髓炎。上午7時，小真感覺胸腔以下就像木頭，完全動不了。經過檢查發現頸髓有巨大血腫壓迫，研判小真的頸椎管內急性出血，不正確的扭脖子、推拿按摩可能就是主因。小真手術後相當成功，隔天手腳就恢復知覺，目前仍住院進行康復治療中。深圳市第三人民醫院神經外科主任初明表示，活動頸椎要適度、避免快速大幅度伸展，如果發生頸背部麻木疼痛應立即就醫，另外三高及頸椎病患者更忌諱扭脖子，可能造成腦損傷或嚴重到當場癱瘓。（編輯：林奐妤）