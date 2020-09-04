王丹發起海外憲政運動　盼為中國民主化做準備

這場海外憲政運動由對話中國、青年憲政會、中國民主轉型研究所等海外華人團體共同發起，並於美東時間9月1日上午10時在華盛頓舉行線上啟動記者會。對話中國理事會召集人王軍濤、中國民主轉型研究所所長王天成、青年憲政會代表吉家寶等人出席。
王丹在會中表示，中國如今再次面臨重大的社會轉型，但更應關注轉型發生後，如何確保中國民主化成果能夠鞏固，社會和政治轉型能夠平穩進行。
他表示，這場海外憲政運動將對未來中國憲政框架提出一些題目，包括探討應如何在中國制定一部新的憲法、制憲合法性如何建立、新憲法制定的具體操作以及程序，以及新憲法制定後透過什麼機制，確保新憲法貫徹執行。
王丹也提到，運動還將討論中國在憲政框架下應該採取哪種具體政治制度，以及民族獨立訴求地區的前途等問題。
他說，如今中美新冷戰格局逐步建立，中共極權長夜雖然難測，但崩潰的到來卻也可期。中共政權崩潰並不保證憲政必然實現，其中仍需堅持中國憲政民主的政治反對派努力不懈。
王丹表示，希望透過這場憲政運動傳播理念，形成共識，為社會轉型及鞏固轉型後的憲政體制可能面對的挑戰做好規畫和準備。
他並在問答部分表示，這場運動是受到中國學者張雪忠在中國境內提出國民制憲倡議所啟發。不過，海外憲政運動不打算在未經公民投票授權下提出一部具體條文的新憲法，而是為未來中國憲政提供建議。
王丹也在會中宣布正式發行「中國憲政通訊」刊物，蒐集和呈現前人的憲政運動經驗，為中國的未來尋找答案，同時公開徵集各方觀點和主張，集思廣益，尋求對於憲政中國的最大共識等。
他說，這份刊物將及時提供憲政運動的發展資訊，希望能夠尋找有志於改變中國的同道，在求同存異的基礎上，凝聚更強勁的力量，形成一個成熟、強大的政治反對派。（編輯：周慧盈）1090901