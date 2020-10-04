影／月圓人團圓 全家都能做的多人運動

中秋佳節到來，不少民眾都會在這一天跟家人團聚，吃吃大餐烤烤肉；然而烤肉及月餅的熱量之高，往往讓民眾吃完之後罪惡感十足，為此NOWnews邀請了健身教練小雨老師，帶大家一起宅在家運動，利用三個居家健身動作，讓民眾可以在罪惡進食後，運用零碎時間，邊看電視邊運動，一同消耗熱量！
第一個動作為「毛毛蟲拍手」，兩個人面對面各站在一邊，雙腳與肩同寬，手摸地往前爬，同時舉起手左、右各一下後往回爬到原位。動作做30秒中間休息10秒，總共3組循環。
第二個動作為「雙人深蹲划船」，腳尖微微向外，腳底與肩膀同寬，屁股往後推做一個深蹲的姿勢。兩人握手大拇指往上扣，輪流用力拉手。腹部用力維持穩定，訓練大腿肌肉跟核心肌群。動作做30秒中間休息10秒，總共3組循環。
第三個動作為「雙人肘撐加高抬腿跑」，一人做肘撐平板式，腳開大，另一人在後方快速抬腿跑，要注意不要踩到對方的腳哦！動作做30秒中間休息10秒，連續3組循環。抬腿跑時也要注意，抬腿身體呈90度，不要向後倒。
以上三個動作「毛毛蟲拍手」、「雙人深蹲划船」、「手肘撐加高抬腿跑」為本次的訓練菜單，在家就能徒手做練習，鍛鍊核心並且增進感情！
更多完整內容請鎖定NOWnews臉書及Youtube，全新節目《NOW辯風向》也會在每週三晚上9點直播，趕快手刀訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過喔。