Tag人物／伊朗廚師煲湯不分晝夜　端出冠軍台式牛肉麵

將牛大骨的骨髓熬入湯汁，握在手中的骨頭一捏就碎，這就是「老外牛肉麵」的老闆David美味湯頭的獨家秘方，每天一早滾湯頭、揮汗不停攪拌，才能熬出乳白色的香純湯汁，「我超喜歡那個tasting的感覺」、「東西好的時候笑到出來那種（感覺）」，憑藉這一份對料理最純粹的熱愛，來自伊朗的老闆David是台北國際牛肉麵比賽的常勝軍。





▲David對湯汁特別講究，每日工作堅持將牛大骨熬成乳白湯汁。（圖／記者詹皓帆攝）