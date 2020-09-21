Tag人物／伊朗廚師煲湯不分晝夜　端出冠軍台式牛肉麵

將牛大骨的骨髓熬入湯汁，握在手中的骨頭一捏就碎，這就是「老外牛肉麵」的老闆David美味湯頭的獨家秘方，每天一早滾湯頭、揮汗不停攪拌，才能熬出乳白色的香純湯汁，「我超喜歡那個tasting的感覺」、「東西好的時候笑到出來那種（感覺）」，憑藉這一份對料理最純粹的熱愛，來自伊朗的老闆David是台北國際牛肉麵比賽的常勝軍。
David在學生時代，就利用休假期間在伊朗餐廳當學徒打工，懷抱著對料理的憧憬，David在伊朗當兵完後，決定走出舒適圈當起背包客，1996年他從伊朗跨越6565公里來到台灣，初來乍到即被美食、生活、繁榮的景氣所吸引，一待便20餘年，為了落地生根，他決定賣起最喜歡吃的牛肉麵來養家糊口，聊到自己最驕傲的湯頭，他雀躍的心情溢於言表，即使每天工作超過12個小時，做自己喜歡的事情，再辛苦都不會感到後悔。
為了做出自己滿意的湯頭，David將伊朗的香料加入台式紅燒牛肉麵中，一般的牛肉麵使用豆瓣醬、醬油以及中藥包，而「老外牛肉麵」是結合台灣與中東特殊風味的牛肉麵，就如同David與妻子的相遇，即使膚色語言不同，卻仍然相知相惜，一起牽手超過二十載，這樣的結合衝突卻意外絕配。
曾經David和朋友閒聊，德國朋友到美國後，覺得美國是天堂，David馬上反駁：「你們都錯了，台灣才是一個（天堂）地方」。他指出台灣有便利商店、夜市、還有24小時營業的KTV整個生活精彩的不得了，他極力勸外國朋友來台灣瞧一眼，一遊這個「人好、地方好」的台灣，吃一碗濃郁香醇的「老外牛肉麵」。