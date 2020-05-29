通姦罪違憲即刻失效！大法官解釋「干預性自主權」

通姦罪除罪！司法院大法官憲法法庭今（29）天做出第791號解釋，宣示《刑法》第239條通姦罪、《刑事訴訟法》第239條但書均因限制《憲法》所保障的性自主權，以及不符比例原則等理由違憲，即日起失效。大法官兼司法院長許宗力表示，18年前（2002年）大法官就曾對通姦罪做出第554號解釋，認定婚姻與家庭是社會形成與發展的基礎，受《憲法》制度性保障，因此宣示合憲，但隨著社會發展，大法官會議二度釋憲，解釋結果今逆轉。大法官認為，婚姻是由配偶雙方自己決定組成，有各種社會功能，但婚姻忠誠義務不等於婚姻關係的維繫，而通姦罪因干預個人的性自主權及隱私權，限縮個人人格自主權，國家以刑法手段用刑罰介入婚姻關係，實屬違憲。在亞洲國家中，日本、韓國及中國都有把通姦罪除罪化。大法官解釋，《刑法》第239條通姦罪「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」違反性自主權及比例原則；《刑事訴訟法》第239條但書「可單獨對通姦配偶撤告」，違反平等原則，兩條皆違憲，因此今日故變更18年前做的第554號解釋，法令即日起失其效力，法官應諭知免訴。外界也擔憂通姦罪除罪化會讓婚姻關係受到衝擊，甚至也有八成以上民眾是反對通姦罪除罪，司法院祕書長林輝煌在會後記者會表示，從韓國的例子來看，韓國在2015年通姦罪違憲以後，他們通姦的比例也不因此增加，而大法官本於憲法保障人權所做的解釋，本質上他是一個司法權的行使，跟多數的民意並不有很強的連結。林輝煌也指出，婚姻社會公平趨於相對化，被害配偶仍可藉由民法第59條來維護婚姻配偶關係，並請求損害賠償，至於後續的處理，會交由法務部及司法院啟動修法，也尊重社會上相關的討論。網友對此回應，「見證歷史的一刻！」「感謝聲請的法官，20年來的接力真的很不容易，也推勇敢做出違憲立即失效的大法官！」、「看到今日的釋憲結果，說真的還滿感動的！」但也有網友認為「第三者的天堂」、「徵信社失業」、「罔顧民意，感到失望！」