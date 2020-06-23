張清芳離婚原因不合理？血淋淋戳穿我們對「婚姻」的想像

歌手張清芳宣布與富商老公宋學仁離婚，結束15年婚姻，理由不多談，僅言「無法克服雙方的差異性」，相信離婚是對雙方最好的選擇，兩人的孩子也不會因為離婚失去父母的愛，最後，張清芳則言：「希望外界不要揣測我們離婚的理由」。





當事者都已經發聲，希望外界不要隨意揣測，仍難堵媒體與網友們的悠悠之口。事實上，筆者見到一大堆報導，翻出張清芳過往在節目中談婚姻的細節，去揣測他們夫妻倆的「差異性」到底是什麼，以及到底是何「關卡」？讓他們的婚姻即便維繫長達15年，還是無法走到最後。





眾多媒體與網紅的筆下，哪怕是正向鼓勵還是負面揣測，筆者卻觀察到了社會對於一名女性容易加諸的刻板印象與盲點，故想與眾人分享，盼望大家能跟著一起思考。





盲點一：女性一定要有錢，才可以勇敢離婚





筆者不特別指名是哪些網紅了，但真的見到不少兩性作家會高呼「女人要有錢，才有談判跟離婚的資本」，對於張清芳離婚，我看到網紅讚她瀟灑，「有自己的錢財，就不需要依賴他人，可以活得很灑脫。」





坦白說，我曾經陷入相同的迷思，認為錢財很重要，如若一個女人帶著小孩，身上沒有什麼錢，她要自力更生是不是很困難？女權作家吳爾芙不都說了「女人要有錢，還要自己的房間」不是嗎？但是我們都忘了，那是19世紀以前的女人。





如今，根據筆者個人經驗，我的母親當初和父親離婚，身上背著父親留下的債務，完全不仰賴任何男人，孤家寡人把我養大，甚至成為一個沙龍女老闆，讓我的成長環境獲得豐沛的教育。





不得不說，一個女人帶著一個小孩，30年來的確非常辛苦，我的母親也承認：「很多女人不敢像我這樣。」





是呀，我曉得母親這樣的女人算是少數，可我因此發現：一個女性的身體與心靈，存在著相當大的潛力跟爆發力，跟妳當下「有錢」還是「沒錢」，著實關係不大，而是妳願不願意覺悟、培養自己的能力。





你願不願意在身無分文下，仍舊選擇勇敢跨出那一步？





實際上，根據我母親的故事，她的選擇結果，最後獲得的果實非常豐盛，甚至深深影響了當時身為小孩與女性的我，讓我不但願意結婚，也不再害怕離婚（雖然我目前還沒結婚就是了）





見到張清芳婚姻破碎，眾人都說「因為她有錢，所以她敢如此灑脫」。





我是不曉得張清芳怎麼想啦，我也不想去揣測她怎麼想，可是我發現，不管是媒體還是網紅，我們很容易在無形間給女性冠上這樣的框架，覺得「有錢才敢離婚」。





更可怕地是，要是連女人都這樣想，等於是放棄了妳身上那股強大、未被開發的成長力量，我覺得實在有夠可惜的。





盲點二：離婚的理由，一定要很複雜嗎？





再來筆者也觀察到，大家開始追根究底，通過張清芳在節目上的話、閨蜜的話、和前輩張小燕的對話等等，硬要替這對夫妻的離婚找一個「合理」的理由。





有的報導寫，張清芳不喜歡被束縛、老公會管她出門唱歌；有的報導則說，張清芳很孤單，不想當家庭主婦；有網友質疑，會不會是雙方有人外遇？；有網友揣測，是不是跟錢財有關？





筆者還看到有網紅提問：「如果真有『難以磨合的差異』，還能撐到15年嗎？」顯然並不相信張清芳的說法。





首先呢，我們不是張清芳跟宋學仁，婚姻本就是冷暖自知，雖然我們是能懷疑、假設他們離婚的理由，但不能妄加斷定，畢竟大家手上掌握的資訊非常少。





再者，筆者很想問：「選擇結束一段很長的關係，非得一定要多麽強悍、鐵錚錚的理由嗎？」或許有的時候只是，能好好活著的時間越來越少，我只想好好為自己活、做自己喜歡的事情，享受獨身生活而已。





離婚是一個現象，在資訊量完全不足的狀況下，我們不需要為其冠上一個「絕對」或「相對」的理由，而且我們也沒有資格，更重要地是：誰能保證離婚的理由，非要是很「複雜」的呢？





對於張清芳的婚變，綜藝圈大姐大張小燕丟出兩個字，筆者很喜歡，「體諒」。





什麼叫做體諒？對筆者而言，不要妄加揣測、亂貼標籤，懂得去理解每段關係的聚散終有時，以及理由的牽強與否，都是體現尊重與理解的價值，這是我認為的「體諒」。



