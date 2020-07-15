林森錢櫃大火後　建管處科員遭爆索賄護航電梯安檢

台北市林森錢櫃大火，造成六人死亡。意外發生後，北市府也加強對全台營業場所的電梯設備安檢。不過過程中卻有都發局建管處科員，藉此從中向業者索取賄賂。檢調今天（15日）指揮調查局搜索曾姓、周姓公務員辦公處所，預計約談39人。檢調獲報，曾姓、周姓公務員任職台北市政府都市發展局建築管理工程處使用科，負責建築物升降設備委外抽驗標案，2人互為職務代理人，並同時聘請劉男作為私人助理。而在四月林森錢櫃火警後，北市府針對大型營業場所的電梯，進行安全檢查，曾姓公務員5月間發現一家連鎖KTV的復興店5部送菜用電梯並無使用許可證，輾轉向業者浮報申請竣工檢查費用，每部店梯溢價2000元，共收取1萬元，事後5部電梯也獲核發許可證。不僅如此，檢調還發現，曾姓公務員利用職務之便，查出有某家量販店業者，升降設備的檢查照片有異，發現是以同一部電梯的照片，混充為其他電梯照片而檢驗過關。曾姓公務員隨即聯絡電梯公司與受託檢查的民間協會，暗示「要處理一下」，藉此收受電梯公司與協會的8萬元賄款。檢調還查出兩名涉貪的公務員，以「檢查量過多」為例，向數個電梯業者每個月索取經費，除了部分轉交該名劉姓私人助理外，其餘款項則由曾周兩名公務員自行花用。台北地檢署蒐證多時，今天上午指揮調查局台北市調查處兵分27路搜索，預計約談39名犯罪嫌疑人、證人，全案朝貪污治罪條行受賄等罪嫌偵辦。而有關建管處承辦人員遭搜索一事，臺北市政府副發言人戴于文表示，清廉勤政是市府一慣堅持的價值。「該案目前尚在偵辦中，北市府全力配合檢調單位調查。」戴于文說，「若有不法絕不寬貸」。