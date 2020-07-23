旅客拒絕量體溫　日本那霸機場無可奈何

（中央社東京23日綜合外電報導）日本疫情雖持續延燒，仍有不少民眾利用今天開始的4天連假前往沖繩旅遊，讓那霸機場嚴加防疫；不過，由於法律未賦予強制力，昨天就發生發燒遊客拒絕量測體溫逕行離去的情況。日本沖繩時報報導，日本政府著眼兼顧防疫與提振觀光業，推出振興國內旅遊方案，讓不少日本民眾利用4天連假出遊。不過，在沖繩縣那霸機場負責紅外線熱成像儀器的人員，正為不具強制力的檢查傷腦筋。「被逃走了」，負責紅外線熱成像儀器監控工作的兩名工作人員，在國內線入境大廳發現有人發燒超過攝氏37.5度，遂上前要求為該名疑似發燒的男性執行體溫量測，但這名男性拒絕後直接離去。負責監控的人員說，螢幕顯示那個男性完全呈現紅色，應該是發燒，但目前日本法律未賦予強制力，「所以要量測體溫有困難」。過了7分鐘，工作人員又從螢幕上發現一個揹著背包、戴口罩的男性可能發燒，於是戴手套和防護面罩上前請求男性配合量測體溫，結果是37.3度，這名男性說，可能是飛機機艙內太熱了。這名男性是跟妻子來沖繩度蜜月，他說自己身體沒有異狀，突然被叫住嚇了一跳，沒事就好。另外，沖繩縣政府昨天決定在那霸機場實施抗原檢測，卻因暫時無法完成相關準備，所以改為進行PCR檢查。雖然有兩名旅客被偵測到發燒，其中一人在量測體溫後低於37.5度，另一人則拒絕配合直接離開機場。原訂昨天要進行的抗原檢測，因為來不及準備相關機器設備，只好由醫師採集檢體後，用簡易工具進行判定；目前預料今天應可完成進行抗原檢測的相關準備工作。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090723