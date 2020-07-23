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日本東京疫情再創新高　單日新增逾300例

中央社-2020-07-23 14:10:08
▲東京的新冠肺炎疫情有反彈趨勢。圖為近日東京鬧區街頭。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社東京23日綜合外電報導）日本東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升溫，今天單日新增病例超過300例，再創疫情爆發以來新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府相關人士說，今天單日新增超過300例確診病例，是疫情爆發以來首度單日逾300例，同時也是連續15天單日逾百例。

東京都知事小池百合子昨天表示，無論如何都必須遏止疫情繼續擴散，並籲請東京都民眾在今天開始的4天連假儘量避免外出，特別是高齡者與慢性病患者須小心防範。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090723

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