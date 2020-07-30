李登輝與世長辭　林俊憲：感謝阿輝伯一生推動民主改革

前總統李登輝今（30）晚間病逝於台北榮總，

享耆壽98歲；

民進黨立委林俊憲於臉書上發文向李登輝道別，感謝「阿輝伯」一生

為台灣推動民主改革、寧靜革命、總統直選，讓台灣現在仍能持續享有民主、自由的成果。他表示，「我們永不會忘記台灣的民主發展史，我們永不會忘記阿輝伯」。

再見了，台灣民主先生，阿輝伯」，感謝阿輝伯的努力，艱難且不凡的一生想必非常辛苦，現在阿輝伯應該是輕鬆的化作千風了，但台灣的歷史上，將永遠鑄下他巨大而堅毅的道標。

林俊憲說「