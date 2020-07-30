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李登輝與世長辭　林俊憲：感謝阿輝伯一生推動民主改革

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-30 20:34:43
▲民進黨立委林俊憲於臉書上發文感謝李登輝這一生對台灣民主的改革貢獻。(圖/NOWnews資料照，記者朱永強攝）
前總統李登輝今（30）晚間病逝於台北榮總，享耆壽98歲；民進黨立委林俊憲於臉書上發文向李登輝道別，感謝「阿輝伯」一生為台灣推動民主改革、寧靜革命、總統直選，讓台灣現在仍能持續享有民主、自由的成果。他表示，「我們永不會忘記台灣的民主發展史，我們永不會忘記阿輝伯」。

林俊憲說「再見了，台灣民主先生，阿輝伯」，感謝阿輝伯的努力，艱難且不凡的一生想必非常辛苦，現在阿輝伯應該是輕鬆的化作千風了，但台灣的歷史上，將永遠鑄下他巨大而堅毅的道標。

 

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