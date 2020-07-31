李登輝辭世 前美駐中大使：歷史重要人物

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）前總統李登輝台北時間30日晚間辭世。他1995年訪美時在北京擔任大使的芮效儉儘管親中，仍讚許李登輝是歷史重要人物，在兩岸關係關鍵時刻成為民選領袖，象徵台灣民主轉型。芮效儉（Stapleton Roy）在回覆中央社的郵件中表示，李登輝是歷史重要人物（a historic figure），在海峽兩岸關鍵時刻成為台灣最高領袖。作為台灣第一位民選領袖，李登輝象徵著台灣向代議政治與土生台灣人掌握政治權力的轉型。這兩項因素對台灣具有重大地緣政治影響，因為中華民國在台灣的合法性（legality）不再僅取決於宣稱是全中國的政府，而是取決於透過民主選舉的正當合法性（legitimization）。芮效儉說，李登輝總統任內見證兩岸局勢這項重大轉型的張力與機會，這項轉型是在台灣政治相對穩定的情況下發生的。後人會記得他在這個複雜的轉型過程中的領導角色。已住院近半年的李登輝台北時間晚間7時24分辭世，享耆壽98歲。李登輝生於1923年，1988年繼任總統，1996年成為中華民國史上首位直接民選總統，被譽為台灣民主的開創者，也為台美外交關係寫下突破性的歷史一頁。李登輝1995年成為首位訪問美國的總統，並在康乃爾大學發表「民之所欲、長在我心」演說。當時美國駐中國大使芮效儉曾為此被中華人民共和國國務院副總理兼外長錢其琛召見抗議。前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（RichardBush）聽到消息後表示遺憾。他認為李登輝最重要的貢獻是接下故總統蔣經國啟動的向台灣全面民主轉型的棒子，儘管困難重重，但李登輝完成了這項轉型。卜睿哲說，民主轉型改變了兩岸關係，因為這意味著台灣公民對政府政策與表現有重要發言權。美國很快就認知到這項現實，之後華府與台北雙方都必須根據這一新現實來調整。但透過互相學習，雙方目前處於一個政府對另一個政府的計畫目標與政策都具信心的情況。前美國在台協會台北辦事處處長包道格（DouglasPaal）則表示，李登輝過了豐富且充實的一生，充滿成就與不朽的時刻。李登輝讓他想起美國開國元勳喬治華盛頓（George Washington），以堅定、領導與克制的態度維繫蔣經國精神與啟動台灣民主。包道格說，李登輝已確立在歷史上的地位，向全世界各地華人展現他們能擁有自己要求的權利與責任。（編輯：郭中翰）1090731